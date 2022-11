Miguel Oliveira e le insoddisfazioni alla KTM

Miguel Oliveira lascia la KTM in buoni rapporti, ma ammette che “non ho raggiunto ciò che volevo in termini di risultati”. Pronta per lui la stagione 2023 con Aprilia e RNF.

Il pilota portoghese ha debuttato nel campionato MotoGP con la KTM Tech3 nel 2019, raggiungendo il secondo posto del campionato in Moto2 l’anno prima, proprio con il marchio austriaco. Oliveira si è distinto vincendo ben cinque Gran premi durante il suo periodo in KTM, dal 2020 al 2022, di fatto raggiungendo il suo miglior piazzamento in campionato come nono, nel 2020.

I rapporti incrinati con KTM

Miguel è stato “spodestato” da Jack Miller, di fatto favorendo il suo passaggio alla scuderia RNF racing per la stagione 2023, collegandosi dunque anche al team Aprilia. Durante la sua intervista a Valencia nel finale di campionato 2022, Oliveira aveva tratto alcune considerazioni del suo periodo nella KTM, definendolo “di successo”, ma ammettendo alcune riserve sul non aver raggiunto i risultati sperati.

“Penso siano stati 4 anni positivi” ha affermato, quando intervistato sulla soddisfazione raggiunta nella scuderia austriaca. “Sicuramente le cose non sono andate bene come avrei voluto. Indubbiamente passare metà delle stagioni del 2019 e del 2020 con un infortunio ci è costato molto, fra cui il poter raggiungere alcuni buoni risultati”, ha commentato il ventisettenne portoghese, citando l’infortunio al polso.

“Comunque considero questo periodo come una progressione dal mio inizio nel 2019, guardando anche alle caratteristiche della moto che i ragazzi hanno migliorato e portato a un buon livello” ha poi continuato, soffermandosi sul supporto che gli ha offerto il suo team. “Penso me ne andrò con questa sensazione di non aver raggiunto quello che speravo in termini di risultati, probabilmente più tempo sarebbe stato meraviglioso, ma le cose succedono così e spero di poter andare ancora avanti”.

I risultati migliori di Miguel Oliveira

Interrogato sul momento più decisivo della sua carriera, Oliveira non ha pensato molto alla risposta, citando subito la sua vittoria in MotoGP sulla Tech3 nel 2020, al Gran Premio di Styria, dove ha battuto Pol Espargaro e Jack Miller con una mossa da ultima curva, ribaltando i pronostici delle scommesse sportive. “La prima vittoria sicuramente. Quel primo posto è stato magnifico”.

“Anche le due vittorie di questa stagione (in Indonesia e Thailandia) sono state ottime. La prima vittoria però è quella che ti lascia di più il segno”. Oliveira ha debuttato in Aprilia martedì, dopo il Gran Premio di Valencia nel test pre-stagione 2023. Risultati incoraggianti per chi ha appena cambiato scuderia, finendo quarto alla fine della giornata.

“Sono pronto ad accettare un’altra sfida. Come ho già detto in passato, sono felicissimo delle opportunità che la KTM mi ha dato, ma è tempo di dedicarsi a un altro progetto” ha affermato il portoghese, che sarà affiancato alla RNF da un altro ex-KTM, Raul Fernandez, così come Pol Espargaro e il neo-promosso campione di Moto2 Augusto Fernandez. Un palinsesto, quello della stagione 2023, che appare il momento perfetto per le bet di MotoGP su Betfair, con tante sorprese ed emozioni in vista.