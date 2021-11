Moto2/Moto3: a Jerez primo assaggio di 2022 tra cambi team ed esordi

Si sono conclusi oggi i test privati per alcuni team Moto2 e Moto3 in ottica 2022. Piloti e squadre presenti, con immagini ed alcuni tempi ufficiosi.

Non solo MotoGP in azione a Jerez prima della pausa invernale. In questi giorni anche le categorie Moto2 e Moto3 hanno sfruttato la pista andalusa per una prima presa di contatto in ottica 2022. Un buon inizio soprattutto per gli esordienti o i per i ragazzi che devono cambiare team/moto per la prossima stagione mondiale. Tra weekend e questi primi due giorni della settimana, svariate squadre delle due categorie minori si sono date da fare, tenendo da conto anche pista bagnata o tempo migliore, oltre ad alcuni test per Dunlop. Molti hanno concluso già ieri e non tutti hanno messo il trasponder, quindi si sanno solo i tempi di alcuni ed unicamente della giornata di lunedì.

Chi c’era

Per la classe di mezzo, tanti ragazzi in azione. Per esempio Marc VDS con il confermato Sam Lowes e la new entry Tony Arbolino, oppure IntactGP con Marcel Schrötter ed il rookie Jeremy Alcoba. S’è visto anche l’esordiente Gabriel Rodrigo (anche se ancora acciaccato fisicamente) con i nuovi colori Mandalika SAG Team, così come RW Racing GP, passato a KALEX, con il suo debuttante Zonta van den Goorbergh (un bel salto dal CEV Moto3). Gresini Racing ha girato con la nuova formazione al completo, ovvero gli esordienti Alessandro Zaccone e Filip Salac, così come American Racing Team con Cameron Beaubier ed il rookie Sean Dylan Kelly. Pons Racing ha dovuto rinunciare ieri a Jorge Navarro per infortunio, MV Agusta Forward ha schierato il nuovo arrivato Marcos Ramírez accanto all’esperto Simone Corsi.



























VR46 Racing Team a tutto gas col confermato Celestino Vietti ed il debuttante Niccolò Antonelli, GasGas Aspar Team attivissimo con Albert Arenas e Jake Dixon. Non dimentichiamoci del debutto del campione Moto3 Pedro Acosta coi colori KTM Ajo accanto ad Augusto Fernández, oltre a Speed Up con la nuova line-up composta da Romano Fenati e Fermín Aldeguer. In minor numero i ragazzi della categoria minore, partendo dalla nuova formazione del Max Racing Team, ovvero Ayumu Sasaki e John McPhee, od i due ragazzi Snipers Andrea Migno ed Alberto Surra. Non è mancato il team KTM Ajo, con Jaume Masiá ed il fresco campione CEV Moto3 Daniel Holgado.

La classifica del 22/11

Tutte le foto: Alvaro Rivero/Circuito de Jerez