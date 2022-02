Moto2, team VR46: con Vietti si punta in alto, Antonelli esordio difficile

Luca Brivio 'promosso' a Team Manager di VR46 Racing Team in Moto2. Il commento verso la stagione 2022 con Vietti e l'esordiente Antonelli.

Una formazione rinnovata a metà in Moto2, con un nuovo team manager. Questo è il ruolo di Luca Brivio per la stagione 2022 del Mooney VR46 Racing Team, presentato proprio oggi. Da tempo parte della struttura, sarà quest’anno in una nuova veste, con Celestino Vietti ed il rookie Niccolò Antonelli come piloti. Una bella sfida all’orizzonte, tra un ragazzo che vuole confermarsi ed un secondo che invece deve imparare la categoria dopo tanti anni in entry class. Un esordio interessante anche per lo stesso Brivio.

“Sono parte di questa struttura più o meno da metà 2014. Il mio ruolo precedente era Team Coordinator” ha spiegato nel corso del meeting online seguito alla presentazione. “Ma ora con questo doppio impegno tra MotoGP e Moto2 abbiamo pensato di dividere i ruoli per gestire tutto al meglio.” Una situazione che l’ha promosso a Team Manager. “Per adesso abbiamo fatto solamente i test. Ma dopo tanti anni accanto a Pablo [Nieto] e Uccio [Alessio Salucci] penso di aver acquisito le competenze necessarie.”

I suoi piloti, e occhio ad Acosta…

La stagione 2022 è alle porte, come vede i suoi piloti? “Celestino ha disputato una buonissima seconda parte di stagione, è stato più volte vicino al podio. Dobbiamo provare a ripartire da lì e migliorare il più possibile, arrivando a lottare per le posizioni di testa.” Con qualcosa da sistemare per quanto riguarda i GP. “Deve migliorare un po’ l’inizio del weekend, cominciando ad essere più veloce e costante fin dal venerdì, portandosi nelle posizioni più importanti e mantenendosi per tutt’e tre i giorni.” Dall’altra parte ecco l’esordiente Antonelli.

“Dopo tanti anni in Moto3 sicuramente deve affrontare un salto importante in una categoria difficile” ha sottolineato Brivio. “Dobbiamo supportarlo in questo suo percorso di crescita: ha il potenziale per essere veloce ed è affiancato dalle persone giuste.” Infine, c’è un certo Pedro Acosta da osservare… “Sappiamo tutti che è un pilota di grande talento. L’unica cosa che forse non ci aspettavamo è che fosse così veloce fin da subito, come visto nei test. Da dire che poi le gare sono una cosa diversa e non abbiamo ancora iniziato.”