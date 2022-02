MotoGP: VR46 Racing Team, i colori della sfida nel Mondiale 2022

Scatta la sfida 2022, ecco presentato il VR46 Racing Team con i suoi colori MotoGP-Moto2. "Si chiude un cerchio, ma inizia un'altra storia."

Il Teatro Rossini di Pesaro scelto per dare ufficialmente il via all’avventura 2022. Mooney VR46 Racing Team apre così ufficialmente questa nuova stagione mondiale, con un impegno sia in MotoGP che in Moto2. Quattro agguerriti piloti pronti a dire la loro, con un pilota con un anno di esperienza accanto ad un rookie in tutt’e due le formazioni. Luca Marini e l’esordiente Marco Bezzecchi affronteranno la sfida in top class con Ducati. Celestino Vietti ed il debuttante Niccolò Antonelli invece sono in middle class con KALEX.

La MotoGP

Un progetto tutto tricolore che è diretta conseguenza della VR46 Academy, nata nel 2014 da un’idea di Valentino Rossi, che ha poi messo radici. Quest’anno, come detto, ecco lo sbarco ufficiale in MotoGP. “Sappiamo che è una sfida difficile, ma le moto vanno già fortissimo. Solo la pista però ci dirà a che punto siamo” ha detto il Team Director Alessio Salucci. “È un punto di partenza, ma certo una grande motivazione” ha aggiunto il CFO Alberto Tebaldi. Non è mancato il team owner Valentino Rossi, fresco di ritiro da pilota di moto (ed al via nelle quattro ruote in questa stagione 2022).

Ora è esclusivamente impegnato ‘dall’altra parte’ nel mondo del motociclismo. “È un po’ come chiudere un cerchio, ma sarebbe bello iniziare un’altra grande storia nella classe regina” ha sottolineato il campione di Tavullia. Team Manager è Pablo Nieto, che ripone grande fiducia nei suoi piloti e nella “moto attualmente di riferimento”, ovvero la Ducati. Per quanto riguarda i ragazzi, inizia Luca Marini. “Quest’anno ci possiamo divertire tutti, mi piace quando la competizione è così alta.” Dal lato del rookie Marco Bezzecchi, “Arrivare in MotoGP è un grandissimo traguardo. Sarà una stagione in cui dovremo imparare tanto, ma ci siamo già divertiti nei test.”

La Moto2

Come detto, si rinnova anche la sfida nella categoria Moto2, con la conferma Celestino Vietti e la new entry Niccolò Antonelli. Con Luca Brivio già parte da tempo della struttura, ora promosso nel ruolo di Team Manager della squadra in middle class. L’aspetto fondamentale è certo la carica verso la nuova stagione mondiale, puntando ad essere protagonisti con Vietti ed a far crescere Antonelli. “Una stagione chiusa in crescendo, ora puntiamo a lottare di più nelle prime posizioni” ha sottolineato ‘Celin’, senza sbilanciarsi per scaramanzia. Accanto a lui un esordiente dopo tanti anni in Moto3. “Le moto cambiano parecchio” ha ammesso Antonelli. “Devo togliermi certi automatismi, non so quanto tempo ci vorrà per imparare a guidare bene la moto ma certamente darò il massimo.”