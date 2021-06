Moto2: Lorenzo Dalla Porta sotto i ferri per sindrome compartimentale

Lorenzo Dalla Porta operato per sindrome compartimentale. Rimesso a nuovo anche il pilota Moto2, l'ultimo di una bella lista quest'anno.

La sindrome compartimentale costringe un altro pilota ad un intervento. Stavolta si tratta di Lorenzo Dalla Porta, che appena lasciato alle spalle il GP di Catalunya ha risolto il problema all’avambraccio destro. L’alfiere Italtrans Racing in Moto2 ora ha tempo per rimettersi a posto prima del prossimo evento mondiale, in programma dal 18 al 20 giugno sul tracciato tedesco del Sachsenring.

“Un altro avambraccio aggiunto alla lista della sindrome compartimentale” ha scherzato l’ex iridato Moto3 con un post sui suoi canali social. “Grazie al dottor Caforio e al Policlinico San Donato di Milano per il lavoro fatto.” Rimesso a nuovo anche Dalla Porta, l’ultimo di una bella lista. Miller, Lecuona ed Aleix Espargaró in MotoGP, Ramírez e Bendsneyder in Moto2, María Herrera in MotoE. Per ora.

