Moto2: Jorge Martín, il ritorno dopo il Covid. “Ora vincere il più possibile”

Jorge Martín torna a competere dopo lo stop per Covid. Il pilota Moto2 è carico, anche se "Gli obiettivi sono cambiati, tra qualche GP vedremo se ci sono speranze iridate."

Uno dei protagonisti della Moto2 si prepara al ritorno a Barcellona. Jorge Martín, fermato per i due appuntamenti a Misano perché positivo al Covid-19, è carico per il rientro in occasione del GP di casa. Primo (e finora unico) pilota del Motomondiale a contrarre il virus (da asintomatico), ora può ripartire, con l’obiettivo di chiudere nel miglior modo possibile la sua ultima stagione nella classe intermedia prima del passaggio in MotoGP. Certo la situazione in ottica iridata si è un po’ complicata, ma l’alfiere Red Bull KTM Ajo si lascia qualche gara di margine per capire ora quali sono le sue reali possibilità.

“Sono state settimane complicate” ha dichiarato il pilota Moto2. “Guardare le gare da casa non è stato il massimo… Ora l’obiettivo è differente: dobbiamo cercare di vincere quante più gare possibili. Quando avremo completato qualche Gran Premio, allora capiremo in che situazione siamo e se ci sono ancora speranze per lottare per il titolo.” Riparte da un tracciato da lui molto apprezzato, anche se come risultato di rilievo c’è solo il 3° posto in Moto3 nel 2017. “Il circuito di Barcellona mi piace molto, sono sempre stato competitivo. Non vedo l’ora di ripartire, darò il massimo.”