Moto2: Joe Roberts KO, frattura della clavicola dopo il botto nelle FP2

Joe Roberts fuori causa per il resto del GP dell'Emilia Romagna. Frattura alla clavicola sinistra dopo l'incidente nel secondo turno di libere.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è durato appena due turni di libere per Joe Roberts. Il pilota Moto2 infatti si è reso protagonista di un violento highside sul finale delle FP2 (con anche Manzi incolpevole protagonista), dal quale si è rialzato con il braccio sinistro dolorante. I successivi controlli hanno infatti evidenziato la frattura della clavicola, fatto che lo pone fuori dai giochi per il fine settimana. Un’altra tegola in casa Italtrans Racing, che già ha dovuto rinunciare a Dalla Porta per un guaio cronico ad una spalla.

Squadra quindi costretta a procedere con il solo Mattia Casadei, all’esordio assoluto nella categoria intermedia. Un vero peccato però per il pilota statunitense, che si era messo piuttosto in evidenza al mattino sotto la pioggia. A testimoniarlo c’è il terzo crono messo a referto alla fine del primo turno di prove libere. Alla fine della seconda sessione però ecco l’inaspettato incidente con successiva lesione: da valutare ora i tempi di recupero per il 24enne di Malibù.

