Moto2: Jake Dixon, neo papà da podio pronto a sorprendere ancora

Jake Dixon aveva un sorriso più largo in questa gara. Da neo papà, visto che la sua primogenita Summer è nata nella notte tra sabato e domenica. Proprio mentre il pilota britannico era impegnato nel GP Argentina! Non è stata una gara facile quindi per Dixon, a questo aggiungiamo malesseri nei giorni precedenti, la pioggia ed i problemi alla visiera negli ultimi giri. Ma il britannico di Aspar Team ha portato a casa un risultato molto importante per la sua stagione. Una gara da protagonista che è valso il podio, il primo della stagione ed un segnale chiaro per riconfermare il grande passo avanti visto nel 2022. Attenzione al 27enne di Dover, che sta salendo sempre più in alto!

“Non ci vedevo”

A gara conclusa Jake Dixon non ha nascosto l’immediato pensiero, l’arrivo della prima figlia proprio durante il GP. “Sapere di avere una bimba a casa che non hai ancora visto e vorresti andare subito a vedere…” ha ammesso. Ma si è dovuto subito riconcentrare e pensare alla corsa di domenica. Sotto la pioggia Alonso Lopez, Tony Arbolino ed appunto Dixon sono presto scappati, riservandosi così le posizioni del podio. Il pilota britannico però non ha potuto lottare molto e c’è un motivo. “Ad otto giri dalla fine ho avuto un problema alla visiera, non ci vedevo ed a volte l’ho dovuta anche alzare” ha spiegato. “Mi sono dovuto quindi ‘accontentare’. Un peccato, sentivo di poter lottare fino alla fine, ma il campionato è lungo e ci riproveremo.”

Dixon all’attacco

L’alfiere Aspar Team ha chiuso il 2022 con sei podi (tutti terzi posti), altre sei top ten e due pole. Se pensiamo che, prima di allora, il suo miglior piazzamento era stato un unico 4° posto, mal bilanciato da tantissimi zeri stagionali, possiamo renderci contro della sua crescita esponenziale. Dixon è ripartito da un ottimo 6° posto nella prima gara, ma certo voleva di più ed in Argentina ecco di nuovo il podio. È un altro terzo posto, ma è un punto di ripartenza in questo 2023. Anzi è già il suo miglior inizio di stagione di sempre in Moto2! “Guardo solo gara per gara, senza aspettative” ha sottolineato Dixon. Ma chissà, potrebbe tranquillamente diventare una mina vagante del campionato.

Foto: Aspar Team