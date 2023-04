Superbike, Iker Lecuona promette battaglia: “Honda da podio”

Per Honda i test di Aragon e Montmelò sono stati molto importanti in vista della ripresa del Mondiale Superbike 2023 ad Assen. Con Iker Lecuona e Xavi Vierge sono state provate alcune novità tecniche che hanno permesso di migliorare la CBR1000RR-RR Fireblade.

In particolare nei test sono stati provati un telaio aggiornato, un nuovo scarico e delle novità di elettronica. Le risposte sono state incoraggianti per il futuro. Ovviamente, bisognerà attendere le gare per capire se davvero ci sono stati dei passi avanti concreti. Ma nel box si respira aria di fiducia e tutti non vedono l’ora che arrivi il round al TT Circuit (21-23 aprile).

Superbike, Lecuona contento del test in Catalunya

Lecuona nel test in Catalunya è stato molto veloce, stampando il secondo tempo in entrambe le giornate e con un distacco davvero risicato dal leader Alvaro Bautista. Nel day 2 solamente 62 millesimi li hanno separati, entrambi a un passo dal record siglato da Tom Sykes con la BMW nelle Superpole del 2021.

L’ex pilota MotoGP si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto a Montmelò, dove è anche stato vittima di una caduta che per fortuna non gli ha portato conseguenze gravi: “Ho perso l’anteriore ad alta velocità – ha spiegato al sito ufficiale WorldSBK – e poi la moto mi ha colpito sul piede. Pensavo di essermelo rotto, sentivo tanto dolore e ho avuto paura. I controlli medici hanno dato esito negativo. Se non fossi caduto, avrei fatto meglio del record. Sono stato veloce e a mio agio sulla moto“.

Honda si sta avvinando ai marchi top della SBK?

Nel 2022 era stato proprio Lecuona a fare la pole position nel round in Catalunya e quindi non sorprende troppo vederlo veloce su quella pista. Ma Honda ha fatto progressi anche in termini di costanza sul passo, la CBR1000R-RR Fireblade ora consuma meno delle gomme e consente ai piloti di essere maggiormente competitivi nell’ultima parte di gara.

Il rider HRC non vede l’ora che arrivi il prossimo round del calendario Superbike: “Sono molto fiducioso per Assen. Lo scorso anno lì ho ottenuto il mio primo podio nel WorldSBK. Quest’anno il mio potenziale è ancora migliore, so di poter lottare per il podio. Credo che stiamo iniziando ad essere pronti per battagliare per le prime posizioni“. Non rimane che attendere per vedere se effettivamente Honda potrà insidiare Ducati, Yamaha e Kawasaki.

Foto: WorldSBK