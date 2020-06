Marco Bezzecchi ha riportato un infortunio ad una caviglia allenandosi in motocross. La sua presenza a Jerez a fine luglio però non è in dubbio.

Gli allenamenti sono ripresi a pieno ritmo in vista della ripartenza del Motomondiale. Arrivano però anche infortuni: parliamo in particolare del pilota Moto2 Marco Bezzecchi, apparso in stampelle all’evento “Riders Meet Rally” a Ciocco, in Toscana. Doveva essere uno dei protagonisti, invece ha fatto solo da passeggero. Cos’è successo? Nientemeno che un incidente in motocross, che ha portato alla frattura dell’astragalo della caviglia destra. Questo però non mette in dubbio la presenza dell’alfiere Sky VR46 a Jerez nel weekend del 19 luglio.

“Mi sto già allenando in palestra, ma non posso ancora camminare” ha spiegato Bezzecchi, come riportato da Motosprint. “L’astragalo è un osso antipatico e scomodo, ma non è un infortunio grave. Sono tranquillo, conto di essere di nuovo in forma per il primo Gran Premio della stagione a Jerez.” In attesa di testare le sue condizioni, il pilota Moto2 ha comunque preso parte in qualche modo all’evento rally, che ha visto tra gli ‘insegnanti’ anche un certo Dani Sordo. “Una bellissima esperienza, una grande scarica di adrenalina” ha commentato.