Moto2 Indonesia, Prove 3: Fermín Aldeguer in evidenza su pista bagnata

Ultima sessione di libere nel segno di un pilota Speed Up. Fermín Aldeguer piazza la zampata in condizioni di pista bagnata, seguito da Augusto Fernández e Jake Dixon, in migliore in classifica combinata. Miglior italiano del turno Tony Arbolino, autore del quarto crono della sessione. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

Una pioggia leggera accompagna i ragazzi Moto2 nella terza ed ultima sessione di prove libere, per poi fermarsi. La pista però rimane molto bagnata, la top 14 direttamente in Q2 quindi è stata già decisa dalle FP2 del venerdì. In pochi minuti segnaliamo un incidente, un highside per Zonta van den Goorbergh senza conseguenze, mentre col passare dei minuti la pista continua a migliorare, anche se non abbastanza per mettere le gomme slick. Tempi combinati che quindi non subiscono variazioni, mentre in questa sessione di libere svetta Fermín Aldeguer,

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com