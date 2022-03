Moto3 Indonesia, Prove 3: Migno-Surra, la pioggia premia gli Snipers

Alberto Surra al top nelle FP1, Andrea Migno a sostituirlo nelle FP2, duo Snipers al comando in quest’ultimo turno di libere Moto3. Binomio tricolore in evidenza finora sul tracciato indonesiano, anche con la pioggia di questa mattina. Terza piazza per Tatsuki Suzuki, con il pilota di casa Mario Suryo Aji a completare la top 5. La classifica combinata però rimane invariata, con cinque ragazzi italiani passati direttamente in Q2. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

Piove incessantemente da ore al Mandalika Circuit. Comincia così quindi l’ultima sessione di prove libere, a questo punto irrilevante per decidere chi andrà direttamente in Q2. Questo ce lo dice già la classifica del secondo turno del venerdì, ma sarà comunque esperienza anche in queste condizioni su un nuovo tracciato. Non manca qualche incidente, a cominciare dal highside di Bartolini (con ‘tuffo in acqua’ per la sua moto), a cui seguono poi le cadute di Toba e Riu. Per quanto riguarda la classifica della sessione, l’assalto finale premia Andrea Migno, col compagno di box Alberto Surra subito a seguire, terza piazza infine per Tatsuki Suzuki.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com