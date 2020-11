Moto2 GP Europa: Xavi Vierge, ecco la pole all’ultimo

Xavi Vierge mette il suo sigillo in qualifica. Ecco la pole position nel GP d'Europa, sopravanzando all'ultimo Joe Roberts ed il leader Moto2 Sam Lowes.

Pole position di Sam Lowes, no di Joe Roberts, no ecco Xavi Vierge! Possiamo descrivere così gli attimi finali di queste qualifiche Moto2, che hanno visto un repentino cambio al vertice proprio alla bandiera a scacchi. Alla fine è il pilota Petronas ad assicurarsi la prima casella in griglia, segue lo statunitense, mentre è terzo l’attuale leader iridato. Marco Bezzecchi chiude 5° mentre Luca Marini è settimo, invece è solo 15° Enea Bastianini. Servirà una bella rimonta in gara per il secondo in classifica generale… Appuntamento domenica alle 12:20.

Q1: passano Syahrin, Izdihar, Marini e Bendsneyder

Come sempre si comincia con la battaglia per i quattro posti disponibili per accedere al secondo turno di qualifiche. Tra di loro c’è anche Marini, fresco di annuncio MotoGP ma rimasto fuori dalla top 14 nelle libere. Le condizioni della pista sono migliorate, non piove più da ore ed in alcuni tratti la pista è asciutta, alternando però parti ancora umide. Hafizh Syahrin, ricordiamo ancora dolorante per l’incidente di venerdì, passa con il miglior tempo, gran guizzo finale di Andi Izdihar che si piazza in seconda posizione. Terzo tempo finale per Luca Marini, seguito da Bo Bendsneyder. Sul finale anche una caduta per Nagashima, che non riesce così a lottare fino alla fine.

Q2: Xavi Vierge allo scadere!

Abbiamo la lista dei 18 piloti in pista, scatta così la battaglia per la pole position. Per la maggior parte del turno si gira con gomme wet, finché i tempi non si abbassano e qualcuno sul finale decide di azzardare l’uscita con le slick. Non manca uno straordinario salvataggio di gomito per Enea Bastianini (non il primo quest’anno), anche se purtroppo dobbiamo segnalare che è solo 15° in griglia. Avrà il suo daffare per riprendere Sam Lowes, terzo in griglia di partenza dopo essere stato superato prima da Joe Roberts, infine da uno scatenato Xavi Vierge, autore della pole position. C’è poi Marco Bezzecchi quinto, mentre Luca Marini è 7° in griglia.

Foto: Dorna Sports