Giorno 1 nel segno dei due ragazzi che hanno vinto le prime due gare del 2023. Pedro Acosta ha stampato il tempo di riferimento nelle Prove 2, Tony Arbolino è riuscito a risalire all’ultimo in 2^ posizione. Un interessante “testa a testa” a distanza tra due piloti che si candidano come possibili riferimenti di questa stagione Moto2. Ogni altro discorso è prematuro, ma ricordiamo che Acosta, miglior rookie 2022, è l’atteso protagonista. Arbolino, leader iridato provvisorio, è nettamente il migliore italiano nella categoria e continua a crescere in maniera esponenziale. Non saranno gli unici da tenere d’occhio sulla pista texana, ma sarebbe davvero interessante vedere un confronto diretto tra i due in questo GP!

Acosta indica i rivali Moto2 ad Austin

La prima giornata però è stata piuttosto particolare per la Moto2, soprattutto con la pioggia ad intermittenza nelle Prove 2. “Non asciutto né bagnato, non proprio le mie migliori condizioni” ha ammesso Acosta alla fine del venerdì sul tracciato texano. “Ma sono riuscito a realizzare lo stesso miglior tempo del GP 2022. Possiamo essere competitivi, stiamo lavorando tanto.” Certamente non è il solo che mira in alto, anzi Acosta ha le idee chiare riguardo chi sono i maggiori avversari per questo terzo Gran Premio Moto2. “Canet è sempre stato competitivo qui, Arbolino poi è stato davvero velocissimo l’anno scorso!” ha sottolineato. “Ho visto anche Dixon, oltre a loro pure Chantra, magari le Speed Up… Saranno lì.” L’iridato Moto3 2021 si attende insomma un buon numero di pretendenti per il risultato che ha messo nel mirino, sarà davvero così? Intanto si procede per gradi, il primo obiettivo sarà chiudere le qualifiche in prima, massimo seconda fila in griglia. Il 12° posto ottenuto in Argentina, in condizioni impreviste, non è stato esattamente il risultato sperato e certo Acosta mira a recuperare immediatamente il terreno perduto.

Arbolino: “Nessun attacco al tempo”

Fino all’ultimo secondo era al limite della top 14, poi il guizzo che è valso la 2^ posizione. Tony Arbolino sta disputando il suo primo GP da leader iridato Moto2, una motivazione ancora maggiore dopo podio e vittoria nei primi due round. La scorsa edizione ad Austin è stata trionfale, perché non provare a ripetersi? Vedremo domenica, intanto sono andate in archivio le prime due sessioni di prove. “Ci manca ancora qualcosa, avevo anche la soft davanti e non mi sentivo molto bene. Direi che il tempo è buono” ha dichiarato Arbolino. “L’umore della squadra poi è ottimo, stanno tutti lavorando per farmi stare sempre meglio in sella.” Dopo i titoli Moto2 ottenuti con Rabat, Morbidelli ed Alex Marquez, il team Marc VDS vuole sognare di nuovo in grande. Arbolino poi è tranquillo e fiducioso per questo GP, ammettendo anche una cosa del venerdì: “Non abbiamo provato un attacco al tempo. Visto il meteo non volevo rischiare troppo.” L’obiettivo del sabato è nientemeno che la prima fila, migliorando quindi la terza fila dei primi due round. Per la gara l’intenzione è chiara, Arbolino è pronto.

