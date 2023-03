Moto2: Filip Salac, una pole position che vale la storia

Non è stato il primo ceco in assoluto a piazzare una pole position mondiale. Filip Salac però è il primo ad ottenere questo risultato in Moto2, o più in generale nella classe intermedia. Festa grande sia per lui che per il team Gresini a Portimao alla fine di un turno di qualifiche vissuto da protagonista. Chiaramente poi si sogna ancora più in grande: il primo podio è già arrivato, chissà se Salac sarà già in grado di ripetersi domani.

Come detto, Filip Salac non è il primo poleman mondiale in assoluto. Quel primato va a Lukas Pesek, che ci è riuscito nel 2006, precisamente nel GP d’Italia, occasione in cui il pilota di Praga mise la firma sulla prima pole position ceca di sempre. L’alfiere Gresini Racing però è riuscito a mettere il suo primo sigillo in Moto2, risultato che costituisce comunque un primato. Pesek ci è riuscito nella “mamma” dell’attuale Moto3, mentre Salac è riuscito nell’impresa nell’attuale classe intermedia. “Se lo meritava! Filip Salac ha trascorso tutto l’inverno ad allenarsi, ogni giorno, per essere il più veloce possibile. Un risultato incredibile!” ha sottolineato Michele Masini, perno del team Gresini e ‘portavoce’ della soddisfazione nella squadra del team manager Moto2 Luca Gresini.

“Mi sono sempre sentito bene. In qualifica poi avevo anche una buona scia su Acosta, devo ringraziarlo per la pole.” Filip Salac commenta così il risultato al parco chiuso. Ma non guarda troppo in alto: “Piedi per terra, l’obiettivo è sempre la top ten in gara. Ma il duro lavoro paga, ho cambiato molte cose durante l’inverno ed ora mi diverto di più in sella.” Un giovane decisamente da tenere d’occhio per questa nuova annata mondiale, potrebbe riservare non poche sorprese.

Foto: Gresini Racing