Moto2: Enea Bastianini, vittoria in casa. “Ho dato tutto negli ultimi giri”

Enea Bastianini conquista una splendida vittoria a Misano-2. "La gomma è calata dopo pochi giri... Ho dato tutto." Ora il leader Luca Marini è a soli cinque punti.

Pioggia, non pioggia, bandiere rosse, ripartenze… Un po’ di confusione in Moto2 a Misano-2, ma questo non sembra aver influenzato Enea Bastianini. Il pilota Italtrans infatti conquista una netta vittoria, la terza nella categoria, nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, in una competizione sprint di 10 giri. Riesce a prendere il largo da subito, arginando così la rimonta finale di Bezzecchi e Lowes. Una bella affermazione per ‘Bestia’, dal contratto con Ducati in MotoGP già in tasca, ma che nel frattempo conferma una volta di più di essere un grande protagonista di questo mondiale. E di voler provare a passare in classe regina da campione.

Non è stata appunto una gara semplice per la classe intermedia. Pochi giri dopo il via ecco scendere qualche goccia di pioggia, che porta alla prima bandiera rossa. Ci cerca di ripartire, i piloti sono in griglia ed al via per il giro di ricognizione, ma tutti i ragazzi segnalano che non è il caso: altra bandiera rossa, in attesa che la pista si asciughi. Infine si parte, ed è la gara di Bastianini: anche in precedenza si era fatto vedere, anche con sorpassi da ricordare, ma è in questa occasione che riesce a portarsi presto il comando e ad allungare. Sul finale tentano la rimonta Bezzecchi e Lowes, ma ‘Bestia’ è lontano: ecco il trionfo in casa che vale il -5 dal leader Marini (4°).

“Sono davvero contento di questa gara” ha dichiarato Enea Bastianini con un largo sorriso al parco chiuso. Ma non è stato così semplice come poteva sembrare. “Ero ripartito con la soft posteriore, ma dopo pochi giri ha cominciato a calare… Quando poi ho visto Bezzecchi dietro di me mi sono detto ‘Oddio, adesso devo spingere!’.” Una vittoria cercata e voluta, una nuova dimostrazione della voglia di lottare non solo in ogni gara, ma anche per il bottino grosso. “Nei giri finali ho dato tutto quello che potevo ed alla fine è arrivata la vittoria! Sono davvero felice per la mia famiglia, per i fan… Proprio qui, sulla pista di casa.”