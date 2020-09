Doppietta VisionTrack PBM Ducati con Brookes e Iddon 1° e 2° in Gara 3 ad Oulton Park, campionato apertissimo con 4 piloti racchiusi in soli 12 punti!

Ad Oulton Park il British Superbike ritrova Josh Brookes (e la Ducati) sul gradino più alto del podio e prospetta un finale di stagione imprevedibile. Quattro piloti, racchiusi in 12 punti, in corsa per il titolo, finora tutti dal rendimento altalenante. Ma sui saliscendi di Cheshire potrebbe esser stata sancita la svolta della stagione 2020…

BROOKES TORNA ALLA VITTORIA

In una Gara 3 che ha prodotto 18 giri tiratissimi ed un poker di testa in lizza per la vittoria, il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta ritrova Josh Brookes. Il Campione 2015, in chiaroscuro nelle precedenti due gare, si è imposto con grinta e determinazione centrando la personale seconda vittoria stagionale dopo Snetterton, la 51esima in carriera, presumibilmente una delle più sofferte ed al contempo importanti. Senza questo successo, costruito ritrovandosi in testa dal primo all’ultimo giro, sarebbero venute meno alcune certezze sulla rivoluzione in termini di set-up della propria Ducati Panigale V4 R. Una riscossa di Bologna sincerata dall’1-2 targato Paul Bird Motorsport con Christian Iddon secondo, l’unico in grado di mettere le ruote avanti (per una sola curva…) all’australiano per tutto l’arco della contesa.

CAMPIONATO RIAPERTO

Con la coppia VisionTrack PBM Ducati in prima e seconda posizione, il terzo gradino del podio premia il giovane Lee Jackson (FS-3 Kawasaki), il quale ha beffato in volata per soli 96 millesimi un Jason O’Halloran confusionario all’ultimo giro anche a causa di un “inciampo” con il cambio alla penultima curva. Considerando il sesto posto di Glenn Irwin (fuori gioco in Gara 2 per un problema tecnico), il campionato è apertissimo: il pilota Honda resta leader, ma con soli 2 punticini su O’Halloran, 10 nei confronti di Brookes, 12 su Iddon. Pronostico impossibile, con qualche incognita in casa Honda: in questa Gara 3 Andrew Irwin, addirittura al termine del primo giro, si è visto costretto alla resa per un problema elettronico…

Bennetts British Superbike 2020

Oulton Park, Classifica Gara 3

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 18 giri in 28’32.774

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.622

3- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.803

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.899

5- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 10.176

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 10.362

7- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 13.112

8- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 16.968

9- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 17.792

10- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 18.232

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 20.673

12- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 20.808

13- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 29.825

14- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 36.983

15- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 37.180

16- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 37.528

17- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 37.866

18- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 39.710

19- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 49.076

20- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 49.465

21- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 1’01.149