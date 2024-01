Moto2, Diogo Moreira: la scelta giusta o un cambio prematuro?

In questo 2024 non mancheranno i piloti al debutto in Moto2. La maggior parte in arrivo dalla Moto3, come il giovane brasiliano Diogo Moreira, nuovo compagno di box del confermato Dennis Foggia nel team Italtrans. Il 19enne di San Paolo ha già scritto piccole pagine di storia in classe minore, parallelamente mostrando la sua velocità anche in qualche wild card Supermoto di contorno, chiudendo quasi sempre in trionfo. Sul suo talento ci sono pochi dubbi, ma viene da chiedersi se il passaggio in Moto2 non sia un po’ troppo affrettato? Rivediamo intanto il suo primo biennio mondiale.

Diogo Moreira in Moto3

Nato motociclisticamente nel motocross in Brasile, passa poi alla velocità su pista nel 2017, quando si trasferisce in Spagna. Dopo un triennio nell’ex CEV (con risultati di peso solo in ETC nel 2019), Moreira approda nel Campionato del Mondo con MT Helmets-MSi, squadra al debutto a questi livelli. Comprensibilmente il debutto non è mai semplice, ma qualche segnale già si vede con alcune gare disputate nel gruppo di testa e varie top 10. L’anno si complica con l’infortunio al polso riportato al Mugello, una lesione che lo condizionerà per svariati Gran Premi. Da Silverstone, teatro della sua prima storica pole position, e fino a fine anno Moreira va sempre a punti, quasi sempre in top 8. La stagione 2023 scatta col botto, visto che il giovane brasiliano si prende i primi podi mondiali nei primi due GP. Per quasi tutto l’anno però rimarranno risultati unici, il pilota #10 non riesce più a ripetersi e come risultati si stabilizza più o meno in top 10. Dal GP Catalunya comincia a fare ancora più fatica, fino al ruggito in Indonesia: dopo la pole position arriva la prima storica vittoria mondiale! Il finale di stagione però sarà amaro: negli ultimi 5 round andrà a punti solo una volta.

Il cambio nel 2024

Ad inizio settembre ecco l’annuncio dell’accordo per le prossime due stagioni. La firma con Italtrans per il passaggio in Moto2 infatti è per due anni. Come detto inizialmente, il talento del giovane Moreira non è in discussione, ma viene da chiedersi se fosse il momento giusto per cambiare categoria. Alcuni risultati ci sono stati, abbiamo citato in precedenza le pole position, i podi e la vittoria, ma al pilota brasiliano è mancata quella giusta dose di costanza che gli permettesse di giocarsi sempre il podio in gara. Da due anni infatti ha chiuso 8° nella generale, non male ma nemmeno così in alto come probabilmente ci si aspettava. La speranza è di sbagliarsi, ma il rischio è sempre di bruciare un giovane con un salto anticipato…

Foto: MT Helmets-MSi