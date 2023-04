Moto2: Darryn Binder operato ed in recupero, ci sarà a Jerez?

Operato e tornato a casa per il processo di recupero. Darryn Binder ha concluso prematuramente la tappa ad Austin a causa di un incidente proprio alla fine delle Prove 3 ad Austin. Il rookie Moto2 ha riportato lesioni alla mano destra che hanno richiesto un intervento. Inizio di stagione complesso per Intact GP, che proprio in Texas aveva recuperato Lukas Tulovic dopo i problemi ad una mano dai test a Portimao. Da valutare ora i tempi di recupero, non è ancora certa la sua presenza a Jerez.

L’infortunio

L’intervento, compiuto dal dottor Xavier Mir, ha avuto luogo martedì mattina al Hospital Universitario Dexeus di Barcellona. Per Binder si trattava di porre rimedio in primis a due fratture al terzo ed al quarto metacarpo della mano destra, sistemando però anche l’anulare. Le ossa metacarpali sono state fissate con una placca e cinque viti, mentre il quarto dito della mano è stato stabilizzato con l’applicazione di una vite. Binder lavorerà anche con una macchina del ghiaccio per ridurre l’infiammazione.

Binder a Jerez?

Come detto, tempi di recupero ancora tutti da valutare. Una mano è importante per un pilota, appare difficile rivedere il pilota sudafricano in azione già a Jerez, tra meno di 10 giorni. Un infortunio che non toglie il sorriso a Darryn Binder, ma certo rallenta il suo adattamento alla categoria. Nei primi due Gran Premi l’ex MotoGP non si è comportato troppo male: debutto stagionale con un 16° posto in Portogallo, ma in Argentina ha chiuso 6°! Chissà, potrebbe altre sorprese nel corso del campionato.

Foto: Intact GP