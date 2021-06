Augusto Fernández svetta nelle prime libere al Montmeló, seguono Lowes ed il leader Moto2 Gardner. Spettacolare salvataggio del rookie Baltus.

Terza categoria in azione in questa prima giornata al Montmeló ed è sempre un pilota di casa al comando. Augusto Fernández piazza il miglior crono nelle prime libere, seguito a ruota dal compagno di box Sam Lowes e dal leader Moto2 (e futuro pilota MotoGP) Remy Gardner, top 14 al momento per Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega (regolarmente in azione dopo i problemi fisici al Mugello). Secondo ed ultimo turno di giornata che scatterà alle 15:10.

Prove libere 1

Un volto nuovo e due ritorni per questo fine settimana. Il primo è Keminth Kubo, all’esordio mondiale questo fine settimana, mentre si rivede Piotr Biesiekirski come wild card. Speed Up in azione ancora con un duo tutto spagnolo: accanto a Navarro c’è di nuovo Alonso López, già visto a Le Mans e chiamato anche stavolta in sostituzione dell’infortunato Montella. Ritorna in pista Thomas Lüthi, assente dal sabato al Mugello dopo l’incidente dell’amico Dupasquier. Dopo alcuni stravolgimenti, la classifica si stabilizza presto con Raúl Fernández in vetta davanti al duo Marc VDS.

Non manca in seguito un incredibile salvataggio da parte del rookie Baltus, che evita in maniera spettacolare una scivolata alla curva 5 (qui le immagini del momento). In testa invece sul finale si fa vedere un altro Fernández, Augusto, con il leader iridato Gardner che gli si porta subito dietro, sopravanzando il compagno di box. A referto una scivolata per Kubo alla curva 5, mentre lo spagnolo di Marc VDS tiene il comando fino alla bandiera a scacchi, seguito da Sam Lowes, che proprio all’ultimo sopravanza il futuro pilota MotoGP.

La classifica

Foto: Marc VDS Racing