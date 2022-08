Moto2 Austria, Prove 2: Ogura e Fernandez lanciati, Vietti a rischio Q1

Dei tre protagonisti per l’iride Moto2, due sono nelle zone alte, mentre il terzo rischia la Q1. Sfortunatamente quest’ultimo è Celestino Vietti, rimasto provvisoriamente fuori dalla top 14 per appena 3 millesimi! L’italiano di VR46 deve sperare che non arrivi la pioggia nelle FP3, o non sarà in grado di recuperare. Ai Ogura ed Augusto Fernandez invece sarebbero a posto, visto che chiudono rispettivamente 2° e 3° nella prima giornata al Red Bull Ring. Ecco com’è andato l’ultimo turno del venerdì.

Prove Libere 2

Si riparte dai risultati delle prime libere, con Dixon però presto superato. Davanti a lui si fanno vedere sia i ragazzi Honda Team Asia, con Ai Ogura a fare la voce grossa, che il duo di Luca Boscoscuro. Vietti e Fernandez sono poco lontani, separati tra loro da pochi centesimi. Ma si fanno vedere anche Arbolino, la coppia Aspar e vari altri in top 14, è già caccia al piazzamento utile per la Q2 in caso di ritorno della pioggia nelle FP3. A referto una scivolata finale per Keminth Kubo alla curva 3, stesso discorso per la wild card Rory Skinner ma alla curva 9. La classifica finale parla chiaro: brilla Somkiat Chantra, di poco davanti a due dei tre contendenti per il titolo 2022. Ai Ogura ed Augusto Fernandez infatti sono lì, non benissimo invece per Celestino Vietti, solo 15° alla fine del turno.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti