Moto2 Assen, Prove 3: Ogura polverizza il record, Vietti in Q1

Attenzione ad Ai Ogura, che si sta facendo nuovamente vedere nelle zone alte della classifica. L’ex record assoluto di 1:36.818, riscritto in 1:36.000, è un segnale non da poco dal vice-campione Moto2 in carica, autore di una mezza stagione complessa per l’infortunio al polso nei test invernali. Il GP Assen è iniziato decisamente col piede giusto, che sia finalmente pronto per rilanciarsi nella mischia, un nuovo avversario quindi per Acosta ed Arbolino? Chissà, sarebbe una situazione molto interessante… Ecco intanto com’è andata l’ultima sessione prima delle qualifiche.

Moto2 Prove 3

Ripartiamo da Dixon inarrestabile nella prima giornata ad Assen, partenza tranquilla per Acosta ed Arbolino, forfait per infortunio di Ramirez (tempi e cronaca). Questo però è il turno determinante, bisogna decidere chi andrà direttamente in Q2 e chi invece disputerà il primo turno di qualifiche. In breve tempo Vietti è a rischio, anzi provvisoriamente fuori dalla top 14: riuscirà a risalire? La risposta purtroppo è no, l’alfiere Fantic passerà per la Q1… Binder invece, nonostante il suo secondo incidente di GP, tiene la 14^ posizione, l’ultima utile per passare direttamente al secondo turno di qualifiche della Moto2. Comanda un Ai Ogura a passo di record davanti a Pedro Acosta, con Tony Arbolino appena fuori dai 10.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti