LIVE MotoGP Assen 2023: Marc Marquez tampona Enea Bastianini

11:32 – Pole di Bezzecchi e prima fila tutta italiana con Bagnaia e Marini. Apre la seconda fila Quartararo seguito da Binder ed Espargaro. Terza fila formata da Vinales, Zarco e ALex Marquez. 10° Jorge Martin che è chiamato ad una rimonta non facile.

11:29 – Caduta di Luca Marini che rinuncia all’ultimo time attack.

11:27 – Bezzecchi si migliora ancora e scende a 1’31″4 segnando il nuovo record del circuito olandese. In prima fila Bagnaia e Marini.

11:25 – La classifica provvisoria del Q2: Bezzecchi, Bagnaia, Vinales, Binder, Espargaro, Quartararo, 8° Luca Marini.

11:21 – Bezzecchi balza davanti in 1’31″8 seguito da Francesco Bagnaia a due decimi.

11:20 – 1’32″2 di Brad Binder che comanda provvisoriamente la classifica, ma i tempi sono destinati ad abbassarsi. Scivolone di Jorge Martin che si affretta a ritornare ai box per prendere la seconda moto.

11:17 – Il Q2 prende il via sul circuito di Assen.

11:13 – Momento davvero difficile per Marc Marquez sulla Honda RC-V. Il contatto non ha contagiato però la prestazione di Enea Bastianini che ancora non riesce a trovare la quadra con la sua Ducati.

11.10– Zarco e Oliveira accedono al Q2. In quinta fila partiranno Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli. 17° Marc Marquez che precede Enea Bastianini.

11:04 – Zarco e Oliveira davanti a tutti, Marc Marquez cade ancora.

10:59 – 6° Marc Marquez che sta prendendo questo weekend con molta prudenza.

10:56 – Nakagami al comando provvisorio del Q1 in 1’32″4 davanti a Zarco e Morbidelli che distano pochi millesimi.

10:52 – Piloti in pista per la prima manche delle qualifiche.

10:50 – Alex Rins è stato operato per la seconda volta dopo l’incidente del Mugello. “Sui social rassicura i fan: “Sono stata operata l’altro ieri. E la verità è che ieri è stata una giornata molto dura, molto dolorosa. Ma oggi posso muovermi, sento meno dolore. Speriamo che lunedì torniamo a casa. Ma eccoci qui, senza perdere un colpo, a seguire la gara dall’ospedale”.

10:45 – Bagnaia punta a rinsaldare il suo primato in classifica MotoGP. La giornata di ieri non è iniziata subito bene per il campione della Ducati, ma stamane sembra aver ottimizzato alcuni dettagli sulla sua Desmosedici GP23.

10:40 – Bezzecchi guida l’ultimo turno di prove in 1’32″4 seguito da Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. 4° Franco Morbidelli a quattro decimi dal best lap, seguito da Espargaro, Marini e Vinales. Chiudono la top-10 Oliveira, Martin e Bastianini.

10:35 – Il weekend di Assen si rivela utile anche per rifinire i dialoghi sul mercato piloti. Marc Marquez smentisce il passaggio in KTM per il 2024, il manager di Joan Mir conferma che i rapporti con HRC sono ottimali. Ancora un rebus il futuro di Franco Morbidelli in Yamaha.

10:33 – Fabio Quartararo comanda l’ultima sessione di libere in 1’32″617. Seguono Bezzecchi, Marini, Vinales e Oliveira raccolti in 4 decimi. 6° Jorge Martin davanti a Enea Bastianini, Taka Nakagami, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro.

10:30 – Nei giorni scorsi Ducati ha posto il veto sul cambio del format MotoGP. La maggior parte dei team voleva assicurarsi che la prima sessione di prove libere del venerdì dopo la pausa estiva non fosse più conteggiata per la promozione in Q2. Ma la Ducati non era d’accordo e ha detto no anche ad accorciare la terza sessione di prove libere di sabato da 30 a 20 minuti.

Il riepilogo del venerdì di Assen

Ottavo weekend di gara per il campionato del mondo di MotoGP. Sul circuito di Assen stanno per andare in scena le ultime qualifiche prima della lunga pausa estiva. Il Q1 vede in azione alcuni pezzi da novanta, come Johann Zarco con la Ducati, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Presente anche Marc Marquez in condizioni fisiche non ottimali dopo la caduta rimediata nel warm-up al Sachsenring. Nel venerdì di prove libere il campione si è piazzato solo 19esimo con un gap di 1,4″ dal miglior crono di Marco Bezzecchi.

Sarà una seconda sessione di qualifiche al cardiopalma, con Francesco Bagnaia che vuole chiudere al comando la prima parte del Mondiale, seppur tallonato dall’arrembante Jorge Martin. Il pilota Pramac conferma il suo grande momento di continuità al vertice, sia sul giro secco che sul ritmo gara, piazzando il secondo tempo nella classifica combinata del venerdì.

Accesso diretto garantito al Q2 anche per le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, le KTM di Brad Binder e Jack Miller, la Yamaha di Fabio Quartararo e le Ducati di Luca Marini e Alex Marquez.

