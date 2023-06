MotoGP, Quartararo tra i guai al piede e una Yamaha “nervosa”

Fabio Quartararo acciaccato ma in bella evidenza anche nelle prove libere che precedono le qualifiche. Anzi, a lungo ha tenuto la vetta della classifica, un’altra dimostrazione che il TT Circuit Assen gli piace e che vuole essere veloce, come in passato. Alla fine però comanda una Desmosedici, precisamente quella di Marco Bezzecchi: l’alfiere Ducati VR46 sta brillando costantemente, come andrà in qualifica? A referto un solo incidente, quello del tester/sostituto Stefan Bradl alla curva 9, senza conseguenze. Il punto su Quartararo e la classifica finale dell’ultima sessione prima dei due turni di qualifiche.

Quartararo, ecco come sta

Il piede sinistro fuori dalla moto, una mossa fatta più volte in queste prove libere, non è casuale. Ricordiamo infatti che Quartararo deve fare i conti con l’alluce fratturato mentre stava facendo jogging ad Amsterdam, prima dell’inizio del GP. Come sta dopo le prime due prove ad Assen? “Temo che il problema possa farsi serio in gara” ha ammesso Quartararo, come riportato dai colleghi di Motosan. “Ho preso alcuni analgesici, poi ho cercato di cambiare stile perché il dolore aumentava nelle curve a sinistra. Ho cercato anche di compensare con le braccia, è stata una vera sfida.” La sua Yamaha purtroppo non sta meglio, non sono servite nemmeno le alette provate ieri. “La moto è davvero nervosa, è uno dei nostri problemi. Quando spingo sull’acceleratore sul dritto si muove molto.” Assen gli piace, s’è preso ieri la Q2 diretta ed oggi riparte dalle zone alte nelle Prove Libere, ma Quartararo tiene i piedi per terra, valutando un turno alla volta.

La classifica

