Sam Lowes si impone in qualifica ad Aragón, arriva la quinta pole stagionale. Il leader Remy Gardner è 2°, gran 3° posto del convalescente Raúl Fernández.

Quinta pole position stagionale, la terza consecutiva ad Aragón dopo la doppietta del 2020. Sam Lowes si riprende ancora la prima casella in griglia, determinato a dare filo da torcere all’agguerrito duo KTM Ajo. Che si piazza subito alle sue spalle: il leader Moto2 Remy Gardner risale all’ultimo in seconda posizione, eroico Raúl Fernández, che con la mano rattoppata si prende l’ultima casella della prima fila. Più staccati i nostri portacolori: Fabio Di Giannantonio chiude ottavo, seguito a ruota da Marco Bezzecchi. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: passano Garzó, Roberts, Schrötter e Lüthi

Si comincia come sempre dalla prima sessione di qualifiche, con in azione anche tutti i sostituti e le wild card, oltre ai nostri Manzi, Corsi, Arbolino e Dalla Porta. Quattro posti disponibili per passare al turno successivo, primi minuti scoppiettanti finché non si stabilizza la classifica. Entra in azione più in ritardo Joe Roberts, ma il suo tempo lo porta direttamente nelle posizioni utili. È infatti secondo dietro a Hector Garzó, con loro passano anche Marcel Schrötter e Thomas Lüthi.

Q2: la quinta di Sam Lowes

Completata la lista dei 18, scatta così la battaglia per la pole position. Con l’acciaccato rookie di KTM Ajo subito in bella evidenza, seguito a ruota dal compagno di box, ma attenzione anche ai ragazzi in sella alle Boscoscuro ed a molti altri. Si infiamma la lotta per la prima casella in griglia, si fa vedere in alto anche Ogura per breve tempo. A referto in seguito un lungo da parte di Roberts, fermatosi a ridosso delle barriere senza danni, per poi riuscire a ripartire. Sam Lowes piazza la zampata, per poi tornare al box e sul finale decidere per un altro tentativo. Ma la pit lane è ormai chiusa… Nessun problema però per l’alfiere Marc VDS, che si assicura la pole position. Remy Gardner, 17° a pochi secondi dalla fine, risale in seconda piazza, poco dopo ecco Raúl Fernández prendersi il terzo posto in griglia.

Foto: motogp.com