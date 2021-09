Jorge Martín ormai abbonato alle prime posizioni. Quinta piazza in griglia ad Aragón, con tanta voglia di essere ancora protagonista.

Ormai Jorge Martín è diventato uno dei ‘soliti noti’ nelle prime posizioni, tanto che spesso ci si può dimenticare che è solo un rookie in MotoGP. Lo spagnolo di Pramac Ducati però è costantemente nelle zone alte ed anche ad Aragón non è andata peggio. Qualifiche chiuse infatti col quinto miglior crono, partenza dalla seconda fila proprio accanto a Marc Márquez. Non è così assurdo dire che sarà ancora una volta uno dei ragazzi da tenere d’occhio per quanto riguarda la corsa di domenica.

“Affrontare un nuovo tracciato con la MotoGP non è mai semplice” ha però rimarcato l’ex iridato Moto3. “Ieri mattina ho fatto un po’ fatica, ma non appena ho messo la media anteriore mi sono sentito bene. Sto ancora imparando a conoscere la moto, ma il feeling è ottimo.” Il quinto posto è un gran risultato, eppure ha ammesso che “Mi aspettavo qualcosa di meglio in qualifica… Nel secondo stint sentivo di avere qualcosa di più, ma ho perso spesso l’anteriore, è stato un po’ complicato.”

“La seconda fila però certamente non è male, dobbiamo partire al meglio e spingere.” Non c’è ancora certezza a tema pneumatici in ottica gara. “Siamo indecisi per quanto riguarda le gomme. La morbida la scarto, ma le opzioni media e dura sono valide entrambe.” Pensando al ritmo, “Non sono lontano dai piloti Ducati factory. Mi sento forte, ma lo sono anche i quattro che sono davanti a me…” Indica poi i favoriti per lui. “Credo però che Fabio [Quartararo] e Marc [Márquez] abbiano qualcosa in più.”

Foto: motogp.com