Moto2, Aragón: Fabio Di Giannantonio il migliore delle FP2

Fabio Di Giannantonio in evidenza nel venerdì ad Aragón. Doppietta tricolore con Marco Bezzecchi 2°, Sam Lowes 3° con caduta.

Fabio Di Giannantonio chiude come il più rapido del venerdì al MotorLand Aragón. L’alfiere Speed Up piazza il miglior crono davanti a Marco Bezzecchi, terzo Sam Lowes con caduta. Quinta posizione finale per il leader Moto2 Luca Marini, che precede il diretto rivale Enea Bastiani per nemmeno un decimo.

Secondo turno di libere Moto2 che si apre con Lowes, il migliore del mattino, subito al comando. Il britannico alza l’asticella, diventando il primo a scendere sotto il muro di 1:53 questo weekend. Segue un terzetto tricolore composto da Bezzecchi, Marini (quasi recuperato dopo l’incidente a Le Mans e Di Giannantonio, mentre registriamo incidenti per Corsi, Izdihar, Lowes, Biesiekirski, Kasmayudin, Garzó. Da segnalare anche un gran salvataggio per Bastianini.

In seguito gli italiani prendono il comando: Fabio Di Giannantonio in particolare passa in testa con un gran giro, mantenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi. Subito dietro di lui c’è Marco Bezzecchi, mentre Sam Lowes chiude in terza posizione nonostante la caduta. Marini e Bastianini gli ultimi italiani in top 14 provvisoria.

La classifica FP2

La classifica combinata