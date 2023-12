La pausa invernale è l’occasione per sistemare qualche acciacco fisico. Alonso Lopez non è il primo della lista, anche nel suo caso si parla di sindrome compartimentale. Nel corso dell’anno infatti ha accusato qualche difficoltà al braccio sinistro, ora sistemato con un intervento svolto dallo staff del dottor Angel Villamor della Clinica iQtra Medicina Avanzada di Madrid. Ora serve il dovuto riposo, poi Lopez potrà pensare con più tranquillità alla preparazione verso una stagione Moto2 importante.

Lopez pronto per il 2024

Non è stato un anno semplice per il 21enne di Madrid. Era atteso al varco dopo il ritorno col botto visto nella seconda metà del 2022, ma l’alfiere Speed Up ha invece accusato qualche difficoltà in più. Non si può dire che Alonso Lopez non abbia ottenuto risultati, visto che ha portato a casa cinque podi e tre pole position, ma in alcune circostanze è mancata la costanza che probabilmente ci si aspettava da lui. Non l’ha sicuramente aiutato la citata sindrome compartimentale, accusata particolarmente in alcuni circuiti. Ora però il problema è risolto, scontato dire che possiamo aspettarcelo tra i protagonisti della Moto2 nella prossima stagione mondiale.

Foto: Social-Alonso Lopez