Danny Kent con Yamaha nel British Superbike 2024 per la rinascita

Siamo soltanto al mese di dicembre 2023, ma c’è già una seria candidata a moto esteticamente più bella della stagione 2024. In questi giorni ad Almeria il rinnovato team McAMS Racing by Mar-Train Yamaha ha svolto una produttiva sessione di test, sfoggiando in questa circostanza la livrea multi-colore che vestirà Danny Kent per tutta la prossima stagione del British Superbike. In tal proposito, c’è da dire che il Campione del Mondo Moto3 2015 in questi anni ne ha davvero vissute di tutti i colori. Avventure sfortunate, vicende private burrascose, licenziamenti, ma anche diverse opportunità presentatesi lungo il cammino. Tutto questo cercando la definitiva rinascita sportiva.

NEL BRITISH SUPERBIKE PER LA RINASCITA

In quella sua magica stagione 2015 nel Mondiale Moto3, per Danny Kent si era ventilata persino una chance in MotoGP con un doppio-salto alla Miller. Nove anni più tardi, DK52 è ormai ampiamente fuori dal circus del Motomondiale, cercando da un lustro a questa parte di rilanciarsi nel BSB. Il primo tentativo, per la ben nota vicenda privata che lo ha fatto balzare in prima pagina nelle cronache locali, suo malgrado è sfumato senza possibilità di replica. Il secondo, proprio sul più bello, nel 2021 per un brutto infortunio, proprio quando stava iniziando ad ingranare con la Suzuki GSX-R 1000.

ANNI BURRASCOSI

Quel che è certo, Danny Kent non ha perso la velocità. Prima di quell’infortunio di Donington Park 2021 era salito sul podio, affermandosi nell’élite del BSB. Discorso analogo lo scorso anno quando, con una privatissima CBR, spesso e volentieri si era affermato come miglior pilota Honda, accarezzando a più riprese la top-5. Tutto questo fino ad un incidente in gara a Thruxton quando collassò il mono della propria Fireblade, spedendolo a terra ad altissima velocità e, in seconda battuta, divorziando con la squadra che portava (anche) il suo nome.

IL RILANCIO CON YAMAHA NEL BRITISH SUPERBIKE

Queste vicissitudini, quantomeno nel paddock del BSB, non hanno scalfito la reputazione di Kent-pilota. Ancora veloce, ancora con margine per ben figurare. Proprio per questa ragione il pluri-decorato Mar-Train Racing, con il supporto Yamaha UK e l’apporto di un title sponsor prestigioso quale McAMS, ha deciso di investire su di lui per l’anno venturo. Per concretizzare l’ennesima storia di redemption sportiva, con sullo sfondo i colori sì, ma dell’arcobaleno per importanti traguardi sportivi raggiunti.