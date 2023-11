Se il team McAMS Yamaha ha lasciato al termine di questa stagione, l’anno prossimo nel British Superbike vedremo comunque una R1 vestita con questi colori. McAMS, tra le compagnie assicuratrici per motociclistici più rinomate del Regno Unito, ha infatti annunciato l’accordo di sponsorizzazione per il biennio 2024-2025 con Mar-Train, squadra attesa alla seconda stagione a tempo pieno nel BSB. Tra le realtà di maggior successo nelle corse su strada e nel British Supersport, sarà al via l’anno venturo con una Yamaha R1 affidata a Danny Kent ed iscritta sotto le insegne McAMS Racing by Mar-Train.

MCAMS E MAR-TRAIN INSIEME NEL BRITISH SUPERBIKE

In virtù di questo accordo, il sodalizio tra McAMS e Mar-Train è stato il primo a svelare la livrea 2024, dal risultato estetico decisamente apprezzabile. Contestualmente a questo annuncio è stato comunicato che la Raceways Motorcycles di Steve Rodgers, titolare proprio del pensionante team McAMS Yamaha, sarà partner tecnico di questa operazione.

NUOVA CHANCE PER DANNY KENT

Dopo aver concluso al decimo posto quest’anno con il pluri-Campione britannico Supersport Jack Kennedy, Tim e Sonya Martin di Mar-Train Racing hanno deciso di puntare su Danny Kent. L’iridato Moto3 2015 cambierà così la terza moto in tre anni dopo aver corso con Buildbase Suzuki e, quest’anno, con la Honda schierata in proprio dal Lovell Kent Racing. DK52 a tratti si è affermato come il miglior pilota Honda, prima della chiusura anticipata della squadra in seguito al brutale incidente causato da un problema tecnico a Thruxton.

PRIME GARE-TEST IN VISTA DEL BRITISH SUPERBIKE 2024

Danny Kent ha già avuto modo di provare la Yamaha R1 preparata dal Mar-Train Racing presenziando al celebre Sunflower Trophy di Bishopscourt. Nelle tre gare previste ha concluso tre volte sul podio sempre in terza posizione, preceduto dalla coppia Hawk Honda formata dal riconfermato Charlie Nesbitt e dal neo-acquisto Lee Jackson.