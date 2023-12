MotoGP, KTM vuole più RC16 in griglia: il piano per il 2025

Ducati ha otto Desmosedici GP sulla griglia e ciò rimarrà invariato anche nel 2024, ma nel 2025 le cose potrebbero cambiare. Non è un segreto che Yamaha voglia tornare ad avere un team satellite e che ambisca a un accordo con VR46, squadra legata a Borgo Panigale ancora per il prossimo anno e aperta a discutere di un cambiamento nonostante gli ottimi risultati di queste stagioni. A proposito di cambiamenti, anche a KTM non dispiacerebbe cambiare qualcosa.

MotoGP, Beirer vorrebbe sei KTM

Non è un segreto che la casa di Mattighofen abbia provato a schierare sei RC16 già nel 2024. Ha fatto dei sondaggi con alcune formazioni satellite già presenti e ha anche provato a convincere Dorna a concederle i due posti lasciati liberi dalla Suzuki. Niente da fare, ma il piano non è stato affatto cestinato.

Pit Beirer, intervistato da Speedweek, ha espresso la posizione di KTM sull’argomento: “Prenderemo una decisione sul terzo team MotoGP nei primi tre mesi del nuovo anno. Se me lo chiedete oggi, vi dico che lo voglio. Perché ci sono dei vantaggi ad avere sei piloti invece di quattro. Ha più tempo in pista durante i gran premi, puoi confrontare più dati e hai la possibilità di mantenere un talento nella famiglia KTM. Due posti aggiuntivi sarebbero estremamente utili per il nostro progetto. Per il 2025 discuteremo con tutte le squadre che hanno un contratto in scadenza“.

LCR lascia Honda?

Beirer in qualità di direttore motorsport di KTM spera di vedere sei RC16 in azione in futuro: “Vado per ipotesi e dico che potremmo avere un terzo team MotoGP nel 2025. Poi avremmo bisogno di altri due piloti e così potremmo tenere i quattro che abbiamo adesso. Questo è lo scenario dei miei sogni“.

Con VR46 che potrebbe firmare con Yamaha, l’unica alternativa rimarrebbe LCR. Il team di Lucio Cecchinello e Honda hanno un accordo che scade a fine 2024, KTM aveva già fatto un sondaggio nei mesi scorsi. L’ex pilota ha un legame ormai storico con HRC, però potrebbe valutare un cambiamento se la nuova RC213V non dovesse convincere.

Foto: KTM Racing