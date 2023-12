Non ha vinto il titolo, però Toprak Razgatlioglu ha disputato un 2023 di altissimo livello. Contro il formidabile binomio Bautista-Ducati è riuscito a tenere aperto il campionato mondiale Superbike fino all’ultimo round. Ha dato il massimo possibile con la sua Yamaha R1, chiudendo sempre sul podio tranne in tre occasioni: due ritiri (non per colpa sua) e un quarto posto (nella Superpole Race a Jerez). Un rendimento che lo conferma come uno dei top rider della categoria. Non a caso, BMW ha deciso di investire per assicurarselo e provare a vincere il suo primo titolo.

Superbike, Razgatlioglu commenta il 2023

Commentando l’ultima stagione ai microfoni del sito ufficiale WorldSBK, il pilota turco si è così espresso: “In ogni weekend ho dato più del 100% e mi sono divertito. Il momento migliore per me è quando vinco. Forse il più felice è stato a Imola, dove ho vinto la Superpole Race e Gara 2. Indicare il momento peggiore è facile: Most, quando la gomma si è distrutta e sono caduto nella mia migliore gara dell’anno. Il momento che mi ha fatto più arrabbiare è Gara 2 a Portimao perché avevo dato più del 100% e all’ultima curva ho perso la vittoria“.

A Razgatlioglu è stato anche chiesto quali siano stati i piloti che lo hanno più sorpreso e ha fatto due nomi: “Jonathan Rea, che non è stato particolarmente forte quest’anno. Forse per la moto o forse per altro, non lo so. In alcune gare è andato bene e in altre no, questo mi ha sorpreso. L’altro è Andrea Locatelli, che ha fatto un grande miglioramento quest’anno. Non una grande sorpresa, però è stato davvero molto forte soprattutto nelle prime gare“.

Cosa è mancato alla sua Yamaha R1 nel 2023? Toprak non ha dubbi: “In generale siamo sempre stati molto forti nelle curve, se avessimo avuto più potenza in rettilineo avrei lottato facilmente per il titolo mondiale”.

Il campione Superbike 2021 ha indicato anche il suo desiderio per il prossimo anno: “Il mio sogno è lottare per vincere il titolo. Spero di fare tante vittorie“. Vedremo se con la BMW riuscirà nel suo intento, i primi test lo hanno entusiasmato nonostante le condizioni non ideali.

Foto: Crescent Yamaha