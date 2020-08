Dominique Aegerter al via con NTS RW Racing GP anche in Austria. Jesko Raffin ancora convalescente, dovrebbe rientrare a Misano.

Dominique Aegerter sarà al via nuovamente in Moto2 anche nel doppio round al Red Bull Ring. NTS RW Racing GP mantiene la formazione vista a Brno, con il leader MotoE nuovamente accanto a Bo Bendsneyder. Jesko Raffin non è ancora in grado di tornare a correre: lo svizzero è atteso nuovamente in azione in occasione del doppio appuntamento che avrà luogo a settembre a Misano.

“Ancora non è del tutto chiaro cosa non va con Jesko” ha ammesso il team manager Jarno Janssen. “La situazione sta migliorando, ma è sempre piuttosto stanco dopo uno sforzo. Non è un bene per nessuno farlo correre in queste condizioni, soprattutto per lui. Certo non è una situazione piacevole, visto che Jesko vuole tornare a competere. Si rende conto però della situazione e si sta prendendo il giusto tempo per recuperare.”

Come detto, sarà nuovamente al via Aegerter, che completerà così la tripletta Moto2 di agosto. “Siamo contenti del bagaglio di esperienza che ci sta portando” ha continuato Janssen. “Può darci tante indicazioni utili, delle quali può beneficiare anche Bo Bendsneyder.” Ricordiamo che lo svizzero ha guidato per la prima volta una NTS in occasione del Gran Premio in Repubblica Ceca. Ha tagliato il traguardo in 21° posizione.