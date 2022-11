Il più atteso esordiente della categoria Moto2 contro la rivelazione. O meglio Pedro Acosta ed Alonso Lopez, i due grandi protagonisti per la battaglia per essere il miglior debuttante dell’anno. Non è mancato anche un testa a testa decisamente frizzante nel GP a Valencia, tra continui sorpassi e svariati contatti. Tanto da ‘spaventare’ Augusto Fernandez, già molto teso per la lotta mondiale e preoccupato spettatore dietro di loro… Un duello durato però pochi giri vista la caduta dell’alfiere Speed Up. Ma certamente sono segnali da non sottovalutare per il resto della categoria. I due ragazzi spagnoli sono già prontissimi per dire la loro nel 2023.

Pedro Acosta, lo squalo

“El tiburón de Mazarrón” (lo squalo di Mazarrón) è approdato in classe intermedia dopo aver sbaragliato la concorrenza nell’anno di debutto in Moto3. La Moto2 però è cosa diversa ed anche uno come Pedro Acosta ci ha messo un po’ prima di trovare la quadra. Ha iniziato poi a risalire, prima di essere costretto a fermarsi per un importante infortunio ad una gamba. La ripartenza è stata “difficile” giusto per un paio di gare (4° e 6° al traguardo), poi rieccolo scatenato. Segue qualche altro intoppo, concessogli essendo un debuttante, ma il bilancio finale ci parla di tre vittorie (l’ultima a Valencia davanti al collega neo campione), altri due podi ed una pole position. Attenzione ad Acosta l’anno prossimo, ma certamente non solo lui.

Alonso Lopez, il mago

Il 21enne di Madrid è arrivato dopo 7 GP e da sostituto, iniziando presto a fare “magie”. Il soprannome se l’è scelto lo stesso Alonso Lopez nel corso del round a Phillip Island, poi vinto con una prova di superiorità quasi imbarazzante. E non era nemmeno la prima vittoria, quella era arrivata nel corso della tappa di San Marino. Prima ancora a Silverstone aveva conquistato il primo podio mondiale di categoria, a cui poi se ne sono aggiunti altri due. Se guardiamo tutti i risultati, in 13 GP contiamo appena due zeri (il cambio in “Alonshow” a Valencia non ha portato bene) ed un 8° posto come peggior risultato! Lopez è entrato a gamba tesa nel Mondiale Moto2 e, come il collega citato, sta davvero facendo paura.

Foto: motogp.com