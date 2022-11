Federica Macciotta, la vita e le passioni di una Miss MotoGP

Federica Macciotta ha la passione per i motori nel DNA. Suo padre, Claudio, si laureò Campione Europeo 125 e divenne poi il capo-tecnico della VR46. Dal 2017 non c’è più ma il suo ricordo rivive nel sorriso luminoso di Federica, tra le hostess più avvenenti del paddock della MotoGP, ex finalista a Miss Italia. La giovane piemontese ha un fisico mozzafiato e circa 75mila followers su Instagram. Federica Macciotta è stata la compagna di Alex De Angelis.

“Mi sono avvicinata al motociclismo grazie al babbo – racconta Federica Macciotta – ho iniziato a frequentare il motorsport da bambina. Da piccola sono stata diverse volte nei box, anche a Magny Cours a vedere le Formula 1 che provavano. Il mondo dei motori è sempre stato il mio amore. La prima volta che sono stata alla MotoGP è a Misano nel 2012. E’ stata un’esperienza fantastica. Con mio babbo sono riuscita a fare il giro di pista con gli scooter il mercoledì. E’ stato un week-end indimenticabile e mi sono innamorata ancora di più di quel mondo”.

La Dorna ha deciso di estromettere le umbrella-girl dalla griglia del WSBK. Cosa ne pensi?

“La decisione mi spaventa un po’ e ci sono rimasta molto male. Parliamo tanto di emancipazione poi vengono tolte dalla griglia di partenza le hostess. Il problema è come su come si vede il ruolo dell’ombrellina. A parer mio è un lavoro remunerativo, dignitoso, che fa vivere delle esperienze fantastiche ed anche molto formativo. Se viene meno, le ragazze non hanno più la possibilità d’imparare qualcosa di nuovo, viene a meno un’opportunità che non possono avere nella vita quotidiana. In secondo luogo, c’è la questione dell’emancipazione femminile. Se si tolgono le donne dalla griglia perché “depistano”, di che emancipazione stiamo parlando? Secondo me bisognerebbe capire meglio il perché di questa decisione però non mi esprimo oltre”.

Nella vita quotidiana di cosa ti occupi?

“Quello che faccio nel racing o sui social rappresenta il mio tempo libero. Nella vita quotidiana sono tutt’altra persona: sono una buyer, responsabile di un ramo di un’azienda e mi occupo di food and beverage. Quello è il mio vero lavoro che mi da la stabilità, indipedenza economica reale, che mi permetterà di comprarmi una casa ed avere un futuro. Il mio lavoro mi da soddisfazioni e mi rende molto felice”.

Sei stata la compagna di Alex De Angelis. Ti va di parlarne?

“Il tema è delicato perché si entra nella sfera privata. Va da sé che per essere la fidanzata di un pilota bisogna essere leggermente matta perché bisogna capire la loro necessità di adrenalina. Hanno ritmi veramente particolari. Forse dall’esterno sembra un circus fantastico, facile, in cui loro si alzano la mattina e vanno a correre, poi in moto, si allenano un po’ ed hanno finito. Non è assolutamente così. Almeno non lo è per Alex. E’ stata una persona che mi ha insegnato tantissimo. Come uomo ne vale centomila e ne parlerò sempre bene. Per me Alex De Angelis è l’uomo con la U maiuscola. Poi ognuno di noi ha il proprio carattere. I piloti hanno un bisogno di vivere completamente diverso rispetto a chi va in ufficio ed è abituato alla stabilità quotidiana. I piloti nella routine muoiono. Bisogna allinearsi a quest’ottica: il segreto è proprio questo”.

Ti è stato attribuito un flirt con Eros Ramazzotti, immediatamente smentito. Cosa è successo?

“Sono stata un pranzo di lavoro dove c’era Eros Ramazzotti assieme ad altre persone. E’ stata scattata una foto e gli altri sono stati cancellati, per altro anche molto male. Il buffo è che in quel periodo stavo convivendo con Alex De Angelis che quando ha saputo la cosa si è messo a ridere. La cosa è stata smentita a tempo record. Era palese che qualcuno ci volesse marciare, forse sulla mia ingenuità oppure non so. Non penso più a questa sciocchezza, per me vale meno di zero. Il mio stesso compagno dell’epoca si è fatto una grassa risata assieme a me”.

Quali sono i tuoi progetti per il 2023 in ambito motoristico?

“Nel 2023 spero di riuscire a fare qualche tappa di MotoGP tra Italia e nazioni limitrofe. Mi piacerebbe valutare qualche collaborazione più importante con le auto perché quelle esperienze che ho fatto mi sono piaciute un sacco quindi vedremo. Al momento non ho nulla di certo, vedremo cosa succederà”.

