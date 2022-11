Augusto Fernandez campione Moto2! Ogura a terra, 3° Arbolino

Bastano poche tornate per chiudere i giochi mondiali. Il finale amaro di Ai Ogura, scivolato a 18 giri dalla fine, consegna il titolo ad Augusto Fernandez, ufficialmente campione del mondo Moto2! La chiusura di una stagione da applausi per entrambi, con lo spagnolo promosso in MotoGP nella condizione migliore. Festa totale per KTM Ajo: caduto Lopez, Pedro Acosta si prende il titolo di miglior rookie dell’anno con un’ultima bella vittoria davanti al compagno di box. Gran finale per Tony Arbolino, a lungo vicinissimo al successo ed infine ottimo 3° alla bandiera a scacchi. Per Celestino Vietti invece registriamo un nuovo errore, un ultimo disastro in questa seconda parte di 2022. La cronaca del GP di Valencia.

È subito doppia sfida

Siamo alla resa dei conti finale: Augusto Fernandez ed Ai Ogura, chi sarà il campione 2022? Al primo bastano 10 punti sul rivale per dare il via alla festa, qualcosa che il secondo farà di tutto per evitare (le combinazioni). Partenza a zigzag per il poleman Lopez, rimasto però al comando davanti ad Acosta e ad Arbolino, autore di un ottimo scatto. Ma che pasticcio tra i due esordienti, che si toccano e corrono davvero un grosso rischio! Rimangono entrambi in sella, ma passano Arbolino ed Ogura, che aveva immediatamente sopravanzato Fernandez. Finale amaro per Simone Corsi, che chiude presto la sua corsa con un incidente. Lotta incandescente intanto tra Lopez ed Acosta, a caccia entrambi del titolo di rookie dell’anno, fino al colpo di scena: l’alfiere Speed Up è a terra! Una buona notizia per il campione Moto3 2021, ma anche per Fernandez: con Ogura provvisoriamente 2°, chiudere 4° o 5° sarebbe più che sufficiente.

Ogura giù, festa Fernandez

Beaubier e Hada finiscono presto KO, poco dopo ecco un altro errore per Vietti. Seconda parte di stagione disastrosa, un crollo inspiegabile del pilota VR46… In testa invece i protagonisti per la vittoria diventano tre: Arbolino è davanti, Ogura insegue, ma negli scarichi ha un Acosta scatenato che inizia subito a lottare per il 2° posto. Fino a 18 giri dalla fine: l’alfiere Honda Team Asia è a terra alla curva Martinez! Un finale prematuro ed amaro per il battagliero pilota giapponese, ora però Augusto Fernandez è tranquillo: è ufficialmente campione del mondo Moto2! Il resto della gara è una pura formalità, ma non manca comunque un bel ‘triello’ tra Tony Arbolino ed il duo KTM Ajo, che in seguito riesce a fuggire. Cade anche Chantra, ultimo GP inglorioso dopo una stagione super per Honda Team Asia… A terra poi Pasini dopo una ‘spinta’ di Alcoba, che riceve una Long Lap Penalty, scivola pure Canet. Il finale è una passerella per Pedro Acosta, vincitore della corsa, ma soprattutto per Augusto Fernandez, per cui inizia la festa vera e propria. Gran terzo Tony Arbolino, che chiude la stagione in crescendo.

La classifica di gara

Fernandez campione, la classifica

