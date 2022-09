La pensione può attendere. Mattia Pasini nella vita quotidiana lavora come imprenditore e come commentatore televisivo ma a Misano è stato subito protagonista. Nel primo turno di libere ha stabilito il secondo tempo a meno di un decimo da Celestino Vietti in sella alla sua Kalex. Sua nel vero senso della parola. Mattia si è comprato una Moto2 per divertirsi nel tempo libero, come potrebbero fare tutti: piloti, ex piloti ma anche i semplici appassionati. E Mattia ha una passione immensa oltre all’esperienza ed al talento. Così appena può torna a gareggiare come wild-card assieme a suo padre Luca che gli prepara la moto come faceva quando era un bambino ed uno staff di tecnici e meccanici suoi amici.

Nel pomeriggio è scivolato ma ha terminato il venerdì al terzo posto di giornata.

“Sono stato abbastanza veloce da subito – racconta Mattia Pasini – Ho raggiunto un buon feeling con quelle che dovrebbero essere le gomme da gara. Sono stato veloce sia sul ritmo che sul giro secco”.

Nel pomeriggio c’è stato un imprevisto.

“Sono partito con le gomme del mattino e mi sono trovato subito molto bene. Poi per risparmiare una gomma anteriore, dati i problemi del Mugello, ho montato una morbida davanti. Questa non è che mi faccia proprio impazzire e purtroppo ho fatto una piccola scivolata. Poi ho riportato la moto al box e sono ripartito ma ormai eravamo a fine turno“.

Soddisfatto della giornata?

“Il feeling è buono e sono molto contento. Come prima giornata mi va bene così ma adesso bisogna fare ancora meglio. Preferisco non sbilanciarmi e lasciar parlare i fatti“.

Alla luce dei risultati del venerdì, quali sono i tuoi obbiettivi per la gara?

“Non sono cambiati. Io sono qui esclusivamente per divertirmi e sono certo che poi i risultati arriveranno di conseguenza”.

