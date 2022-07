Marc e Alex Marquez passione F1: “Un brindisi per Carlos Sainz”

“Un brindisi per Carlos Sainz”. Scrive Marc Marquez sui social dopo il primo successo in carriera del pilota Ferrari in F11. Operazione di marketing visto che il pilota della Ferrari ed i fratelli Marquez hanno lo stesso sponsor oppure gioia autentica? Marc è certamente uno tra i più grandi fans di Carlos, da tanti anni. Si sono incontrati spesso per iniziative promozionali, video, eventi e sono legati da un rapporto di grande stima reciproca, palesata spesso sui social con commenti e like. Marc Marquez aveva commentato su Instagram già la pole position di Carlos ed altri post.

Molti piloti di moto sono appassionati anche di F1 e viceversa. Fabio Quartararo è amico di Charles Leclerc ed anni fa si sono anche scambiati il casco ad Abu Dhabi. In generale sono tifosi di Leclerc quasi tutti piloti italiani, tra questi c’è chi lo ha conosciuto di persona, ma lo seguono comunque in televisione.

Riscuote grandissimi consensi tra i piloti del Motomondiale anche Fernando Alonso, stimato da Aleix Espargaro e tanti altri. I campioni di MotoGP difficilmente si schierano invece, pubblicamente, con Lewis Hamilton o con Verstappen, più facile che simpatizzino per piloti non di vertice.

Tra i motociclisti uno tra i più grandi appassionati di F1 è Casey Stoner e lui fa il tifo praticamente per tutti, dal primo all’ultimo della griglia così come Jorge Lorenzo che ora sta provando in prima persona l’emozione delle competizioni automobilistiche così come Valentino Rossi.

