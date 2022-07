Giada Vezzù: la supermoto femminile stupisce a Pomposa

Nei campionati minori di supermoto ci sono delle personalità che spiccano tra la polvere e l’asfalto dei circuiti. Una di queste è senza dubbio la veneta Giada Vezzù della Squadra Corse Pinkwave, team che vanta anche il 50% di quote al femminile.

Da 10 anni Giada sfida tra i cordoli i colleghi piloti ed è una delle poche donne presenti nel Campionato Triveneto Emiliano Motard. Nell’ultima gara al circuito di Pomposa la padovana classe ‘92 si è distinta per la tenacia, la determinazione e il sangue freddo.



Le due gare di Pomposa

Gara1 si svolge sotto un torrido sole estivo e vede Giada partire dal secondo posto in griglia. La partenza perfetta la porta subito in testa ma in pochi giri deve cedere il primato e termina seconda.

Un paio d’ore dopo eccola di nuovo in pista per Gara2. Ancora una partenza perfetta la fa restare a ridosso della prima posizione per metà manche. Nella fase di doppiaggio, il pilota che la precede (Alessio Tirelli #119) incappa in un errore di cui ne approfitta la pilota della Squadra Corse Pinkwave che riesce ad evitarlo e a passare al 1° posto. Non è una gara facile, nemmeno al comando.

Complice il caldo

Ci vuole molta concentrazione e a pochi giri dal termine inizia inevitabilmente il calo fisico, complice anche il caldo. Il pilota alle sue spalle (Bembo A. #12) tenta un disperato sorpasso all’ultima chicane andando a contatto con Giada ma fortunatamente ha lui la peggio e la ragazza transita così in prima posizione sotto la bandiera a scacchi.



E’ un risultato importante per la trentenne di Vo: 1a assoluta e di categoria. Le dirette avversarie nella categoria Lady terminano al 12°,15° e 16° posto. Attualmente Giada Vezzù è in testa al Campionato nella categoria Lady che vede 6 partecipanti, con bottino a pieni punti. E’ importante sottolineare che questa categoria femminile è ”rinata” in questo 2022 dopo anni di esclusione dalle classifiche per mancanza di donne in gara. Ma i numeri fanno ben sperare per il futuro.

Le parole di Giada Vezzù

“Concludo 2a e 1a assoluta nelle 2 manche e 1a della categoria Lady. Sono super felice del risultato ottenuto, il mio unico rammarico è per il ritmo gara. Non era quel che volevo, ma sto continuando a scoprire il mio nuovo mezzo TM con i colori della Squadra Corse Pinkwave, messo gentilmente a disposizione da un concessionario.”

ph.credits: 4GT_Photo