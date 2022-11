Luca Salvadori in MotoE: Pramac punta sullo youtuber, andrà anche forte?

Luca Salvadori parteciperà al Campionato di MotoE con il Team Pramac. Noto Youtuber, come pilota ha un passato nella Coppa del Mondo Superstock 1000, nella Superstock 600, ha vinto il National 600 ed è da anni tra i protagonisti del National 1000. Luca è figlio di Maurizio Salvadori, storico fondatore del Team Trident di Formula2 e persona nota nel mondo dello show business. La passione per i motori l’aveva dunque nel sangue. Inizialmente ha corso con i kart ma poi è passato alle moto.

I primi anni sono stati abbastanza difficili per lui ma poi è cresciuto ed oggi è certamente un pilota veloce in ambito nazionale. Riuscirà ad essere protagonista anche a livello mondiale? Non resta che attendere. Per il Team Pramac è una buona mossa a livello di visibilità. L’anno prossimo scopriremo se è una scelta giusta anche in ottica sportiva.

La MotoE 2023 si preannuncia ricca di spunti d’interesse. Chiusa l’era Energica, inizia quella delle Ducati con la innovativa V21L, una moto moto più leggera e performante. In programma otto round, tutti con due gare in programma. Il primo si svolgerà dal 12 al 14 maggio a Le Mans e l’ultimo dall’ 8 al 10 settembre a Misano.

Luca Salvadori probabilmente parteciperà anche ad altre competizioni. Avrebbe voluto continuare nel National Trophy tuttavia ci sono diverse concomitanze con la MotoE e forse dovrà optare per altre gare.

Foto Facebook Luca Salvadori

