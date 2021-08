LIVE MotoGP Styria: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche del GP di Styria 2021 di MotoGP. Segui in diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti, commenti, tempi e classifica in tempo reale.

14:03 – La MotoGP mette a segno un altro colpo di mercato: Maverick Vinales approderà in Aprilia nel 2022 con un contratto annuale. Resta molto conteso Marco Bezzecchi che oscilla tra Petronas e VR46.

14:02 – 6° crono per Dani Pedrosa seguito da Nakagami, Miller, Bastianini e Oliveira.

14:00 – La top-5 delle FP4: Quartararo, Bagnaia, Vinales, Mir e Marc Marquez.

13:57 – 19° tempo per Valentino Rossi che continua a lamentare poco più di un secondo di gap da Fabio Quartararo.

13:54 – Ufficiale: Raul Fernandez sarà pilota KTM Tech3 dal prossimo anno. Danilo Petrucci sembra destinato alla Superbike.

13:50 – Fabio Quartararo leader provvisorio delle FP4 con il tempo di 1’23″8 seguito da Maverick Vinales e Pecco Bagnaia.

13:47 – Temperature dell’asfalto intorno ai 37° C. I piloti impegnati nelle FP4 stanno studiando la miglior strategia gomme per la gara di domani. Al posteriore la mescola media sembra l’opzione ideale.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Prima sessione di qualifiche MotoGP dopo la pausa estiva. Le FP3 del GP di Styria si sono rivelate decisive per l’accesso diretto alla Q2, dopo la pioggia caduta venerdì pomeriggio prima della seconda sessione di prove libere. A segnare il miglior crono nella combinata FP1-2-3 è la Ducati di Pecco Bagnaia in 1’23″114 che conferma i pronostici della vigilia. Il layout austriaco può giocare a favore delle Desmosedici che sfruttano la velocità massima e la frenata come punti di forza. Entrano direttamente in Q2 anche i colleghi di marca Johann Zarco, Jorge Martin e Jack Miller, mentre Luca Marini ed Enea Bastianini partiranno dal Q1.

Buone sensazioni anche per le Yamaha M1 ufficiali di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. I due alfieri di Iwata ribadiscono di essere veloci sul giro singolo e proveranno a conquistare la prima fila per tenere il passo delle Rosse di Borgo Panigale nella gara di domani. In Q2 accedono le due Honda di Marc Marquez e Taka Nakagami, la Suzuki di Joan Mir e la Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò. La casa di Noale si riconferma nel gruppo di testa e proverà a raccogliere un buon risultato che aumenterebbe il morale nell’ambiente di Noale.

Inizio di week-end MotoGP tutti in salita per le KTM: Dani Pedrosa il più veloce nella combinata con il 12° crono e un gap di sei decimi da Bagnaia. Ultimo crono per il collaudatore Cal Crutchlow, un po’ in ombra in questa prima uscita da wild card con la Yamaha M1. Proveranno a passare l’esame del Q1 anche Valentino Rossi (19°), Danilo Petrucci (18°) e Alex Rins (13°). Start qualifiche alle ore 14:10 con diretta esclusiva TV su Sky Sport MotoGP.

