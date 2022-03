Leopard Racing, Lundberg: “La MotoGP non è un sogno ma una realtà”

E’ stato un week-end Moto3 davvero impegnativo per il team Leopard Racing in Qatar. Dopo le ottime qualifiche del sabato il tandem formato da Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki sono partiti rispettivamente dalla penultima e ultima posizione. Una decisione per molti versi imparziale con l’italiano penalizzato per un movimento ritenuto brusco sul rettilineo. “Ci sentiamo penalizzati per la decisione post qualifiche, siamo partiti con un dolce-amaro, ma la moto va forte – ha commentato il direttore tecnico Christian Lundberg -. Peccato che Suzuki sia caduto nei primi giri, ma il risultato di Dennis Foggia ci lascia con un mezzo sorriso per guardare alla prossima gara in Indonesia“.

Leopard Racing pensa in grande

Doveva essere la gara del riscatto per Dennis Foggia, dopo lo sfortunato finale di stagione 2021 che “non è stato ancora digerito“. Nella stagione 2022 il team Leopard ha deciso di affiancare al pilota romano il talentuoso italo-giapponese Tatsuki Suzuki, che potrebbe condurre un decisivo exploit personale in una squadra di punta come quella diretta da Lundberg. Nessun rischio che i due possano togliersi punti a vicenda: “Il rivale di Foggia non è Suzuki, ma sono Izan Guevara e Sergio Garcia“.

Ma Leopard Racing ha un grande progetto in cantiere e sta pianificando l’approdo in MotoGP nel breve-medio termine. “Stiamo lavorando su un grande progetto sul circuito di Viterbo, come già è stato detto, procedendo step by step, perché il nostro capo Flavio Becca vuole creare un progetto ambizioso e presto saprete altre informazioni… La MotoGP non è un sogno, è una realtà, ci stiamo lavorando di pari passo con il circuito di Viterbo. E’ un grandissimo impegno, ma è un progetto di cui parliamo da tempo e andiamo avanti su questa strada“.

Leopard al lavoro con Alex Design

Nota a margine. Nella giornata di martedì Alex Design si è messo al lavoro con il team Leopard per dei lavori di verniciatura sulle Honda NSF250R della squadra. “Siamo arrivati lunedì notte e martedì mattina siamo stati ospitati da una carrozzeria in Qatar che ci ha messo a disposizione la sua attrezzatura. Abbiamo verniciato quattro kit completi arrivati dalla Honda. Per la prima volta abbiamo lavorato in territorio extra-europeo con attrezzature altrui. Nel paddock non avevamo tempo perché come prima gara dell’anno il 50% dei team non é mai a posto. C’è grande soddisfazione per il grande lavoro svolto qui in Qatar. Soddisfatti e fieri di esser a disposizione dei team ovunque sia un Gran Premio.

Foto: Motogp.com