Incroci pericolosi: la MotoGP correrà a Misano il 6 settembre insieme alla F.1 a Monza

Sarà un'orgia di motori con parecchi week end con F.1, MotoGP e Superbike in concomitanza. Il sei settembre le auto corrono a Monza, le moto a Misano!

Il sei settembre 2020 la MotoGP correrà il primo dei due GP previsti a Misano, in perfetta concomitanza con la F.1 che lo stesso giorno conta di correre il GP d’Italia a Monza. Ovviamente parliamo di progetti, perchè ad oggi non sono ufficiali nè il calendario delle moto, tantomeno quello delle auto. Le date F.1 che riportiamo qui sotto sono quelle che il promoter Liberty Media ha comunicato ai team, per cui dovrebbero essere pressochè certe. Sul fronte moto la Dorna sta aspettando il via libera del governo spagnolo per correre a Jerez due GP di fila, il 19 e 26 luglio. Dovrebbe essere imminente, visto che le autorità iberiche ieri hanno ufficializzato la data di ripartenza della Liga (la serie A di calcio) per il giorno 11 giugno. Ovviamente parliamo di eventi a porte chiuse, per tutti gli sport.

Valzer di orari

In tempi normali le moto hanno cercato di evitare concomitanza con la F.1, ma in questo 2020 condizionato dalla pandemia ovviamente non si potrà guardare tanto per il sottile. Lo sport è rimasto fermo tre mesi, per cui tutti i week end estivi e del prossimo autunno saranno pieni zeppi di eventi. E’ da capire come verrà risolta la questione orari. Visto che entrambi gli eventi in Italia vanno in diretta Sky, è improbabile che possano mantenere gli slot di partenza originali, pressochè identici. E’ facile immaginare che il GP Misano del 6 settembre verrà anticipato, rispetto alle canoniche 14:00, per non sovrapporsi alla F.1 che di norma parte alle 14:10. Visto che si gareggia senza pubblico, a totale scopo TV, non sarà difficile trovare accordo fra i due promoter.

Orgia di motori

Tenendo conto delle date già trapelate, ecco come protrebbe essere l’orgia di motori che ci aspetta alla ripresa delle corse:

5 luglio F.1 Zeltweg (A)

12 luglio F.1 Zeltweg (A)

19 luglio F.1 Budapest (UNG) MotoGP Jerez (SPA)

26 luglio MotoGP Jerez (SPA)

2 agosto F.1 Silverstone (GB) SBK Jerez (SPA)

9 agosto F.1 Silverstone (GB) MotoGP Brno (Rep.Cec) SBK Portimao (POR)

16 agosto F.1 Barcellona (SPA) MotoGP Zeltweg (A)

23 agosto MotoGP Zeltweg (A)

30 agosto F.1 Spa (BEL) SBK Aragon (SPA)

6 settembre F.1 Monza (ITA) MotoGP Misano (ITA)

13 settembre MotoGP Misano (ITA)

27 settembre MotoGP Aragon (SPA)

4 ottobre MotoGP MotoGP Aragon (SPA)

11 ottobre MotoGP Barcellona (SPA) oppure Le Mans (FRA)

18 ottobre MotoGP Barcellona (SPA)

25 ottobre MotoGP Valencia (SPA)

1 novembre MotoGP Valencia (SPA

Nota: Non si conoscono ancora le date provvisorie di F.1 e SBK dal 6 settembre in avanti