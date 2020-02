Jorge Lorenzo torna a correre! Sarà wild card nel GP Catalogna

Ha appena percorso i primi chilometri con la M1 e già si parla di rientro alle corse: Yamaha ha iscritto JL99 al GP Catalogna, il 7 giugno

Altro che special tester, Jorge Lorenzo torna a correre. La Yamaha schiererà il cinque volte campione del Mondo nel GP di Catalogna, il 7 giugno prossimo. Lo rivela Paolo Ianieri, inviato MotoGP de La Gazzetta dello Sport nell’edizione in edicola martedi 4 febbraio. JL99 ha appena cominciato l’attività come “special tester” a Sepang e già si parla del suo rientro (per adesso da wild card) nel Motomondiale.

RICOMINCIARE DA CAPO

Jorge Lorenzo tornerà pilota a tutti gli effetti proprio sul tracciato di Montmelò dove la sua odissea con la Honda ha svoltato il punto di non ritorno. Una scivolata nei test successivi alla gara, un primo forte spavento e la paura di farsi male davvero. La nuova terribile caduta di pochi giorni dopo nelle prove del GP d’Olanda ad Assen aveva rotto definitivamente la fiducia del pilota nella RC213V.

IRTA HA RICEVUTO L’ISCRIZIONE

Ufficializzando l’ingaggio come tester di Jorge Lorenzo, la Yamaha aveva comunicato che al momento non erano previste wild card, ma che l’azienda sarebbe stata pronta a questa eventualità. Ma Jorge Lorenzo avrebbe in contratto due wild card da sfruttare nella MotoGP 2020. Yamaha ha già presentato all’Irta una richiesta per sfruttare la prima in occasione del GP di Catalogna del 7 giugno. Non è stato ancora indicato il nome del pilota, al momento sostituito da TBA (to be announced, da annunciare). Ma non ci vuole tanta fantasia per immaginare di chi si tratta…