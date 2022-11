Izan Guevara, primo contatto Moto2: può vincere il Mondiale da debuttante

Non solo la truppa di Aki Ajo, qualcun altro ha iniziato a preparare il suo 2023. Izan Guevara l’anno prossimo sarà uno dei debuttanti in Moto2 ed a Valencia ha già iniziato a misurarsi con la KALEX Triumph dai colori Aspar Team. La squadra non cambia, la categoria sì, ma finora non è stato un grande problema per il giovane talento maiorchino. Anzi, non è assurdo dire che, visto quanto fatto nelle ultime stagioni, sarà un pilota da osservare per il prossimo campionato.

Guevara, tre titoli in quattro anni

Il 18enne di Palma de Mallorca guarda al 2023 con un ruolino di marcia decisamente notevole. “Preoccupante” anzi per gli avversari di categoria, e il riferimento non è solo ai futuri debuttanti. Nel 2019 Guevara s’è assicurato il titolo European Talent Cup, nel 2020 ha conquistato il Mondialino Moto3, in questa stagione s’è preso l’iride in classe minore. Tolti due soli zeri in 20 GP, il pilota spagnolo ha chiuso un anno stellare in quella che è stata appena la seconda stagione in Moto3. Su tutto spiccano ben sette vittorie, dai quattro round spagnoli fino a circuiti mai visti prima dei GP, trionfi a cui aggiungere altri cinque podi, cinque pole position ed un solo piazzamento fuori dalla top 8. Da sottolineare poi i turni concentrati sulla ricerca del tempo senza mai sfruttare le scie, un’altra dimostrazione della netta superiorità di Izan Guevara in questo 2022.

Primo contatto a Valencia

Ora c’è una nuova sfida all’orizzonte, ovvero il cambio di categoria. In archivio tre giorni di test e 111 completati, un ottimo inizio in vista di un salto mai semplice. Ma come detto, se osserviamo la capacità di adattamento mostrata finora, potrebbero già essere dolori per gli altri ragazzi della Moto2. “Tre giorni positivi, anche se in condizioni non perfette a causa del vento” ha riassunto Guevara a test conclusi. “Ma è stato un buono adattamento e siamo stati veloci. Ci siamo divertiti ed abbiamo imparato qualcosa.” I prossimi test saranno nei giorni 14-15 marzo assieme a tutti i nuovi colleghi di categoria. Tra gli esordienti, ritroverà anche l’ex compagno di squadra Sergio Garcia e Dennis Foggia. Ma sarà anche interessante un confronto con altri due connazionali, ovvero il miglior rookie 2022 Pedro Acosta e la rivelazione Alonso Lopez…

Foto: Aspar Team