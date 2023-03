Izan Guevara ha vissuto un 2022 da sogno laureandosi campione del mondo Moto2. Al suo secondo anno nella categoria ha raggiunto il suo obiettivo e si è conquistato la promozione in Moto2.

Nel 2023 continuerà a correre con il team GAS GAS Aspar e questo è un aspetto molto positivo, visto che conosce bene gli uomini della squadra e sarà in un box che ha già esperienza nella classe intermedia del Motomondiale. Ci sono tutti gli ingredienti per fare un anno da rookie di buon livello. Ovviamente, al 18enne maiorchino non bisogna chiedere di lottare subito per il titolo. È molto giovane e probabilmente questa stagione sarà soprattutto di apprendimento.

Moto2, Izan Guevara vuole essere rookie of the year

Guevara è particolarmente carico per la nuova avventura in Moto2, ci tiene a fare bene e lo ha ribadito in una recente intervista a DAZN: “In Moto3 ero riuscito a laurearmi rookie of the year, quindi proverò a farlo anche in Moto2. Ci sarà rivalità con Garcia, Foggia, Escrig… Altri obiettivi secondari sono salire sul podio o provare a vincere, ma quello principale è essere il miglior debuttante“.

Il pilota spagnolo ha le idee chiare. Vuole battere gli altri esordienti della middle class innanzitutto, poi quello che verrà in più sarà ben accetto. Bisognerà vedere se riuscirà ad adattarsi in fretta alla nuova moto oppure se gli servirà del tempo per raggiungere un buon livello di competitività.

Il sogno MotoGP

Come tutti i piloti, anche Guevara ambisce a correre in MotoGP e non nasconde questo suo sogno: “La mia mente è sulla MotoGP – spiega – ma sono consapevole di dover passare per la Moto2. Voglio procedere per gradi, come ho fatto durante la mia carriera. Vediamo come va in Moto2, faccio esperienza e poi quando sarò pronto potrò saltare in MotoGP“.

Izan compirà 19 anni a giugno, ha tempo per imporsi nella categoria intermedia e poi passare a quella regina. Giustamente, non vuole bruciare le tappe. Adesso è focalizzato sul 2023 e cercherà di fare del suo meglio per essere il miglior rookie.

Foto: Instagram