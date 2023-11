Moto2, Mattia Casadei “Serve tempo, ma miglioro gara dopo gara”

L’adattamento alla Moto2 richiede tempo, Mattia Casadei ci sta lavorando. È appena il suo quarto GP quest’anno (5° in assoluto), chiaramente è un’esperienza difficile, ma l’iridato MotoE, schierato da Fantic fino a fine campionato, se la sta godendo. Dopo il debutto in Giappone ha scoperto altri tre circuiti e, non a sorpresa, ha mostrato grande apprezzamento per la pista di Phillip Island. Anche se proprio lì Casadei ha accusato un bel colpo alla schiena per l’incidente in condizioni difficili in gara. Era necessario correre? Abbiamo avuto modo di sentirlo per un breve commento dopo la tripletta tra Asia ed Oceania.

Quattro GP in Moto2 2023. Mattia Casadei, com’è il feeling con la moto?

Sta migliorando gara dopo gara, ma ancora non ho un gran feeling e non so bene come spingere al massimo, il limite è molto delicato. O stai troppo sotto o, non appena provi un po’ di più, esageri troppo e fai un errore. Non ho ancora una guida ottimale per la Moto2, il team mi sta aiutando tanto ma è un processo che richiede un po’ di tempo. Anche per quanto riguarda l’adattamento alle gomme, che sono molto difficili.

C’è qualcosa però che ti “rimproveri” dopo queste gare?

La caduta in gara in Australia, proprio sul circuito che mi è piaciuto di più. In pochi giri avevo recuperato tante posizioni, ero 10° e potevo arrivare nel gruppetto dei primi 5 se non cadevo. Mi sono anche fatto male alla schiena, questo me lo sono portato dietro in Thailandia: mi ha fatto molto male ed ancora non sono al 100%. Spero di essere di nuovo a posto per Sepang.

Mattia Casadei, cosa pensi del GP in Australia? È stato giusto farvi correre in quelle condizioni?

La pista era un po’ al limite per la gara. Era molto rischioso, ma siamo comunque partiti…

Quali sono le aspettative per gli ultimi tre GP?

Non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista! La Moto2 mi piace tanto e spero di fare delle belle cose.