JuniorGP al gran finale a Valencia, ma per ora vince… il vento

Il FIM JuniorGP 2023 sta disputando il gran finale di stagione a Valencia. Meglio detto dovrebbe, visto che da due giorni soffia un vento incessante che non permette lo svolgimento del regolare programma. La giornata di giovedì è stata cancellata dopo pochi giri appunto per il clima, oggi tutto doveva ripartire con le prove libere ufficiali. In realtà invece i ragazzi delle classi Moto3, Moto2, ETC e Stock non sono nemmeno scesi in pista: inizialmente si trattava di un rinvio, in seguito tutti i turni sono stati cancellati. Ora urge rivedere il programma per sabato e domenica, ma i dubbi anche per i prossimi due giorni sono più che leciti.

Ultimo titolo JuniorGP a tavolino?

Stiamo parlando precisamente di European Talent Cup. Ad Aragon abbiamo avuto l’ufficialità che il campione in carica Guido Pini dovrà cedere la corona, Maximo Quiles è pronto a prendersela. Brian Uriarte permettendo, anche se lo spagnolo di EG 0,0 accusa 18 punti di ritardo con soli 25 ancora in ballo. Pini è certo del 3° posto, Dodò Boggio invece può ancora soffiare la P4 a Rico Salmela, gli altri nostri portacolori cercheranno di chiudere al meglio. Chiaramente meteo permettendo, il forte vento che sta sferzando il Ricardo Tormo da due giorni non è particolarmente promettente!

Tre campioni già certi, lottano “gli altri”

Partiamo dalla Moto3 JuniorGP: Angel Piqueras, come José Antonio Rueda l’anno scorso, dopo il titolo Rookies Cup si è assicurato anche quello della Moto3 del JuniorGP. Ora si lotta solo dietro di lui, con anche Luca Lunetta a caccia del vice-campionato prima del passaggio mondiale. In Moto2 era solo questione di tempo prima che Senna Agius chiudesse ufficialmente i conti: dopo l’infortunio a Barcellona che quindi non gliel’ha permesso, doppia vittoria e titolo in mano per il dominatore del campionato.

Dietro di lui, potenzialmente sia Alberto Surra che Mattia Rato possono giocarsi il secondo posto contro Xavi Cardelus, visto che mancano ancora due gare ed i distacchi sono di 20-30 punti dall’andorrano. Anche in Stock c’è stata poca storia: Dani Munoz ha iniziato da subito a dettare il passo, fino a conquistare il titolo ad Aragon. Dino Iozzo, il migliore dei nostri, può tranquillamente puntare al podio in campionato, visto che dista appena 9 punti.

Programma da rivedere

Ora bisogna capire come si muoverà l’organizzazione per sabato, giornata di qualifiche, e domenica, in cui si disputeranno le ultime gare. Solo il JuniorGP ha due corse in programma, mentre European Talent Cup, Moto2 e Stock ne avranno una sola, tutte trasmesse in diretta sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Sempre appunto se il vento concederà una tregua dopo aver fatto da padrone sia giovedì che venerdì in questo gran finale di JuniorGP.

Foto: Circuit Ricardo Tormo