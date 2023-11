Formula 1: Verstappen conquista la sua trentesima Pole in Brasile

Max Verstappen conquista in Brasile la sua 31° Pole Position in Formula 1, superando così Nico Rosberg nella classifica di tutti i tempi. La Q3 è durata pochissimo, i piloti sono riusciti a fare un solo giro lanciato, visto che subito dopo è giunta la pioggia sul circuito. Vicino all’olandese scatterà dalla prima fila Charles Leclerc, il monegasco per la prima volta batte un suo compagno ad Interlagos. La seconda fila è tutta Aston Martin, con un sorprendente Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. La terza fila invece è tutta Mercedes, con Lewis Hamilton che stampa un giro migliore del compagno George Russell. Lando Norris e Carlos Sainz sono in quarta fila. La quinta fila invece, la occupano Sergio Perez e Oscar Piastri, i due, sono incappati anche in errore durante il loro giro buono.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 il primo degli eliminati è un combattivo Nico Hulkenberg, che con la sua Haas ci prova fino alla fine ad entrare nei dieci. il teutonico scatterà dalla sesta fila accanto ad Esteban Ocon, la prima delle due Alpine. il compagno è subito dietro con Pierre Gasly quindi in settima fila, accanto all’altra Haas di Kevin Magnussen. Ottima la qualifica in Brasile per la casa statunitense. Alexander Albon è l’ultimo tra gli eliminati nella seconda sessione, al thilandese inoltre, è stato tolto il giro migliore. Giro che comunque, non gli avrebbe permesso di tagliare il traguardo della Q3.

Nella Q1 i primi due eliminati sono i portacolori dell’Alpha Tauri, con Yuki Tsunoda che si piazza davanti a Daniel Ricciardo. Valteri Bottas prima delle due Alfa Romeo è solo diciottesimo, dimostrando non pochi problemi per la casa svizzera sul tracciato brasiliano. L’ultima fila sarà aperta da Logan Sargeant con affianco l’altra Alfa Romeo del cinese Zhou. La cosa che va ribadita è che gli eliminati, hanno girato sotto il secondo di ritardo dal primo della prima sessione, cioè Russell. Questo per dire come sia stata tirata sin da subito la qualifica, dovuto anche dal fatto, che la pioggia era attesa sin da subito.

Griglia di partenza della Formula 1 ad Interlagos

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 1:10.727

2- CHARLES LECLERC (FERRARI) 1:11.021

3- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) 1:11.344

4- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) 1:11.387

5- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 1:11.496

6- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) 1:11.590

7- LANDO NORRIS (MCLAREN) 1:11.987

8- CARLOS SAINZ (FERRARI) 1:11.989

9- SERGIO PEREZ (RED BULL) 1:12.312

10- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) NO TEMPO IN Q3

11- NICO HULKENBERG (HAAS) 1:10.547

12- ESTEBAN OCON (ALPINE) 1:10.562

13- PIERRE GASLY (ALPINE) 1:10.567

14- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) 1:10.723

15- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) 1:10.840

16- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) 1:10.837

17- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) 1:10.843

18- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) 1:10.955

19- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) 1:11.035

20- GUANYU ZHOU (ALFA ROMAO) 1:11.275

FOTO: Social Formula 1