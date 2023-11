MotoGP, Pramac lancia la sfida a Ducati: “Pronti a combattere”

La Ducati incoronerà il campione di MotoGP per il secondo anno consecutivo, dopo un’astinenza iridata durata 15 anni (Casey Stoner nel 2007). Quest’anno Francesco Bagnaia dovrà però vedersela fino alla fine col il compagno di marca Jorge Martin. Per la prima volta nell’era della MotoGP, un pilota di un team satellite potrebbe vincere il titolo.

Pramac verso lo sprint finale

Al Buriram Jorge Martin ha messo a segno la quarta doppietta stagionale, dopo Sachsenring, Misano e Motegi. I punti di distanza dalla vetta della classifica si sono ridotti a 13, quando mancano appena tre Gran Premi alla fine. In Pramac Racing hanno compiuto un grande step avanti, sia ai box che in pista, con ‘Martinator’ che ha saputo acquisire maggiore consistenza e velocità, dopo gli infortuni degli anni precedenti che l’hanno costretto a restare fuori dalla pista per diverso tempo. Merito anche dell’arrivo di un team manager di spessore come Gino Borsoi, capace di colmare alla grande il vuoto lasciato da Francesco Guidotti due anni fa.

Anche se preferiscono non parlare di titolo MotoGP, inutile negare che la squadra orchestrata da Paolo Campinoti ci crede davvero. “Credo che Jorge sia sicuramente uno dei piloti più veloci in pista in questo momento. Ha mostrato una velocità incredibile. Lui è pronto a combattere, noi siamo pronti a combattere“, ha dichiarato Gino Borsoi a Speedweek.com. “Abbiamo tutto, il pilota e la moto, e la Ducati ci aiuta sempre. Non abbiamo bisogno di altro. Forse ci manca solo un po’ di esperienza, che ovviamente la squadra ufficiale ha, perché ha vinto il Campionato del Mondo l’anno scorso con Pecco“.

Il sogno iridato

Jorge Martin ha mancato di poco la promozione nel team ufficiale, a favore di Enea Bastianini che ha raccolto quattro vittorie nella stagione 2023. Il madrileno vuole dimostrare che quella sella gli spettava di diritto… e non è detto che non possa conquistarla già dal prossimo anno, in caso di vittoria del Mondiale. Inoltre Pramac Racing non è solo impegnata nella corsa al titolo piloti, ma è anche in testa nella classifica per team. “È come un sogno, prima o poi magari mi sveglierò e capirò davvero cosa abbiamo fatto finora. È già una stagione incredibile“, ha proseguito Gino Borsoi.

Il destino sarà quasi sicuramente deciso nell’ultimo round a Valencia e la pressione è tutta sul team Ducati factory. “Adesso tutti i nostri sforzi sono concentrati per concludere la stagione nel miglior modo possibile“.

Foto: Pramac Racing